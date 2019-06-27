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Babel İstanbul'a geldi! İmzayı atıyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.06.2019 16:32 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın uzun süre önce transferini tamamladığı Ryan Babel, İstanbul'a geldi. Ryan Babel'in kısa süre içerisinde resmi sözleşmeyi imzalaması ve Galatasaray'ın da KAP'a bildirmesi bekleniyor.

Babel İstanbul'a geldi! İmzayı atıyor

Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Ryan Babel, İstanbul'a geldi. Yeni havalimanına inen Babel'i kulüp aracı karşıladı.

Fulham'dan ayrılan ve transferi bir süredir gündemi meşgul eden oyuncunun artık resmen açıklanması bekleniyor.

Sağlık kontrollerinden geçecen olan Ryan Babel'in 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacağı ifade edildi. Ryan Babel'e 2.5 milyon Euro yıllık maaş ve bonusların verileceği bildirildi.

Yıldız futbolcu, bu sezon Beşiktaş ve Fulham dahil olmak üzere toplamda çıktığı 35 karşılaşmada 11 gol 5 asistle oynadı.

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Galatasaray ryan babel

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Hayirlisi olsun.Yaşi ilerlemiş olabilir ama hala genç kanat oyuncularindan bir kaç gömlek üstte performans sergiliyor.Galatasaray'a yararli olacaği kesin
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