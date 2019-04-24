Ryan Babel Premier Lig'de oynamak ilk tercihim

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer etmek için büyük uğraş verdiği Ryan Babel'in talipleri artıyor...
İngiliz basını, devre arasında Beşiktaş'tan aldığı Hollandalı yıldızla 6 aylık sözleşme imzayayan Fulham'ın yeni bir teklif yaptığını yazdı. Haberde, Premier Lig'den düşmesi kesinleşen Fulham'ın 2 yıllık sözleşme teklif ettiğini duyuruldu. Ayrıca Championship'te lider durumda bulunan Norwich City'nin de Ryan Babel'i transfer etmek istediği belirtildi.
NEWCASTLE DA KANCA ATTI
Bu tekliflerin ardından Newcastle United'ın menajeri Rafael Benitez, takımın başında kalması hâlinde Babel'i kadrosuna katmak istediği de Ada basınında gazetelerin sütunlarında yer aldı
"HEDEFİM PREMIER LİG"
Premier Lig'den düşmesi kesinleşen Fulham ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ryan Babel de yaptığı açıklamada İngiltere'de oynamak istediğini söyledi. Ryan Babel, "Ailem ve geleceğim için doğru kararı vermem gereken aşamadayım. Premier Lig'de oynamak hoşuma gidiyor. EURO2020'de oynamak için gelecek sezon üst düzey futbol oynamalıyım. Premier Lig'de kalabilirsem harika olacağını düşünüyorum. Premier Lig'de oynamak ilk tercihim olur. Ancak şu anda bir ilgi yok" ifadeleriyle tamamladı.
GALATASARAY'DAN NE KADAR İSTEDİ?
İngiliz ekibine 6 aylık imza atan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Babel'e, Katar, Suudi Arabistan ve Çin'den de teklifler gelmişti. Galatasaray'ın yıllığı 2.5 milyon eurodan 2 yıllık anlaşma teklifine olumlu yanıt veren Babel ile menajeri Haatrecht'in G.Saray'dan ekstra bir ücret talebinin olduğu öğrenildi. 32 yaşındaki Hollandalı futbolcunun olumlu yanıt verdiği sarı kırmızılılardan, bonservis ücreti ödenmeden geleceği için 2 milyon euro imza parası istediği ortaya çıktı
Fulham formasıyla Premier Lig'de 13 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 4 gol attı ve 4 asist yaptı.
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