Ryan Babel ve Adriano'dan transfer kararı

Beşiktaş'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan iki yıldızı ile mukavele yenilemek için görüşmeler devam ediyor.
Birçok takımdan teklifler alan Babel ve Adriano'nun önceliği Siyah-Beyazlı kulüpte kalmak. Siyah-Beyazlı takımda 2 şampiyonluk yaşayan ve çok başarılı bir dönem geçiren iki oyuncunun kalması için yönetim de her türlü maddi manevi fedakarlığı yapmaya hazır. Siyah-Beyazlı yöneticiler bu konuda iki oyuncu ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuç vereceğinden emin. Çünkü oyuncuların yönetime yeni mukavele konusunda verdiği mesajlarda uzlaşmadan yana olduklarını gösteriyor.
BEŞİKTAŞ BİZİM KULÜBÜMÜZ
Yöneticiler, iki oyuncunun yapılan görüşmelerdeki ifadelerini ve yaklaşımlarını ise anlattı. İşte Babel ve Adriano'nun sözleri: Transfer söylentileri kimseyi rahatsız etmesin. Biz profesyonel oyuncularız ve sezon sonunda sözleşmemiz biteceği için böyle dedikoduların olması çok normal. Transfer döneminde her kulüpten gelen de olur, giden de. Ancak bizim niyetimiz Beşiktaş'ta kalmak. Beşiktaş'ı da, İstanbul'u da Türkiye'yi de seviyoruz ve burada kalmak istiyoruz. Beşiktaş bizim kulübümüz ve mali konularda da uzlaşmacı olmaya şimdiden hazırız.
LİGE VERİLEN ARA İYİ BİR FIRSAT
Yönetim de bu konuda oyunculardan farklı düşünmüyor. Başkan Fikret Orman dahil bütün yönetim, Teknik Direktör Şenol Güneş'le detaylı bir görüşme yaptıktan sonra transferdeki yol haritasını netleştirmek amacında. Sivasspor ile oynanacak maçtan sonra lige verilecek bir haftalık ara bu konuda iyi bir fırsat olarak görülüyor. Ardından, Güneş'in raporu doğrultusunda hem iç hem de dış transferde girişimlerin başlaması bekleniyor. (AKŞAM)
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