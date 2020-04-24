SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Ryan Donk'un babaannesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Ryan Donk'un babaannesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.04.2020 12:18 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Donk, babaannesinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpte Ryan Donk'un acı günü.. 34 yaşındaki futbolcu, babaannesini koronavirüs nedeniyle kaybettiğini açıkladı. Donk, Instagram hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Harika bir büyük annemiz vardı. Bu korkunç hastalık, onu bizden çok erken ayırdı ama onun bizi her zaman göreceğini biliyorum. Bedenen yanımızda olmasan da sonsuza kadar kalbimizde yaşayacaksın. Seninle hep gurur duyacağız" dedi.

828


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREda Ece'den heyecanlandıran paylaşım!Eda Ece'den heyecanlandıran paylaşım!
Transfer bombası patlıyor! Gomis ve Falcao...Transfer bombası patlıyor! Gomis ve Falcao...
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Spor Toto Süper Lig donk koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Önemli araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı bulundu

Önemli araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı bulundu

10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı

10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı

F.Bahçe'de yeni hoca sürprizi

F.Bahçe'de yeni hoca sürprizi

İrlanda ekibinden Türkiye'ye Osmanlı üzerinden teşekkür!

İrlanda ekibinden Türkiye'ye Osmanlı üzerinden teşekkür!

Dennis Rodman'dan Kim Jong-un açıklaması

Dennis Rodman'dan Kim Jong-un açıklaması

Junior Sambia koronavirüs yüzünden yoğun bakımda

Junior Sambia koronavirüs yüzünden yoğun bakımda

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Abdurrahim Albayrak'tan test sonucu açıklaması!

Abdurrahim Albayrak'tan test sonucu açıklaması!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Terim'in kızı Merve Çetin'den açıklama!

Terim'in kızı Merve Çetin'den açıklama!

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ryan Donk'un babaannesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

G.Saraylı futbolcunun koronavirüsten acı günü

Emrah Bayraktar: Türk futbolu için köprüden önce son çıkış

'Türk futbolu için köprüden önce son çıkış'

Galatasaray'da flaş iddia! Gomis dönüyor, Falcao ayrılıyor

Transfer bombası patlıyor! Gomis ve Falcao...

Galatasaray'a gelen Kamerunlu genç futbolcu Uriel Sob'a virüs engeli

G.Saray'a gelen futbolcuya koronavirüs engeli

Emre Kılınç Galatasaray iddialarına cevap verdi

Emre Kılınç'tan Galatasaray açıklaması!

Galatasaray'da Medya Koordinatörlüğü yapan Hande Sümertaş görevinden ayrıldı

Galatasaray'da flaş ayrılık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.