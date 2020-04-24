Ryan Donk'un babaannesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Sarı-kırmızılı kulüpte Ryan Donk'un acı günü.. 34 yaşındaki futbolcu, babaannesini koronavirüs nedeniyle kaybettiğini açıkladı. Donk, Instagram hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Harika bir büyük annemiz vardı. Bu korkunç hastalık, onu bizden çok erken ayırdı ama onun bizi her zaman göreceğini biliyorum. Bedenen yanımızda olmasan da sonsuza kadar kalbimizde yaşayacaksın. Seninle hep gurur duyacağız" dedi.



