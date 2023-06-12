Ryan Kent Fenerbahçe'ye mi transfer oldu? Ryan Kent kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte oynadığı takımlar

Fenerbahçe, Ryan Kent'i kadrosuna kattığını duyurdu. Ryan Kent basında yer alan haberler sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette Ryan Kent hakkında arştırma yapıyor. İşte Fenerbahçe'ye transfer olan Ryan Kent'in oynadığı takımlar...

RYAN KENT KİMDİR?

Ryan Kent 11 Kasım 1996 yılında Oldham, İngiltere'de dünyaya geldi.

Liverpool akademisinden yetişen Kent, Coventry City'deki kiralık döneminin ardından Ocak 2016'da kulüp için ilk kez ilk on birde sahaya çıktı. 2016-17 sezonunu Barnsley'de kiralık olarak geçirdi ve kulübün Sezonun Genç Oyuncusu ödülünü kazandı. 2017'de Alman kulübü Freiburg'da kiralık olarak forma giydikten sonra bir kez daha kiralık olarak Bristol City'ye gitti. Kent, 2018-19 sezonunda kiralık olarak oynadığı Rangers'ta PFA İskoçya Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazandıktan sonra Eylül 2019'da İskoç kulübü Rangers'a kalıcı olarak imza attı.

Eski bir İngiltere genç millî futbolcusu olup ülkesini 18 yaş altı ve 20 yaş altı seviyelerinde temsil etmiştir.

Ryan Kent'in oynadığı takımlar:

2015-2019 Liverpool

2015-2016 → Coventry City (kiralık)

2016-2017 → Barnsley (kiralık)

2017-2018 → SC Freiburg (kiralık)

2018 → Bristol City (kiralık)

2018-2019 → Rangers (kiralık)

2019-2023 Rangers

2023- Fenerbahçe

Ryan Kent'in Millî takım kariyeri:

2013-2014 İngiltere U-18

2015-2016 İngiltere U-20

RYAN KENT, FENERBAHÇE'YE Mİ TRANSFER OLDU?

Fenerbahçe Kulübü, İskoçya ekibi Rangers'ın İngiliz futbolcusu Ryan Kent'i kadrosuna kattı.

