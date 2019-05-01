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s.Oliver Würzburg 79 - 81 Dinamo Sassari

BASKETBOL HABERLERİ  | 01.05.2019 20:47 | Son Güncelleme

2019 FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nı, s.Oliver Würzburg'u 81-79 yenen Dinamo Sassari kazandı.

s.Oliver Würzburg 79 - 81 Dinamo Sassari

Alman ekibi s.Oliver Würzburg, 89-84 yenildiği final maçının rövanşında İtalya'nın Dinamo Sassari takımını ağırladı.

Würzburg kentindeki s.Oliver Arena'da oynanan karşılaşmayı 81-79 kazanan Dinamo Sassari, 2015-16 sezonundan beri düzenlenen turnuvadaki ilk şampiyonluğuna ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
dinamo sassari s.Oliver Würzburg

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