s.Oliver Würzburg 79 - 81 Dinamo Sassari

Alman ekibi s.Oliver Würzburg, 89-84 yenildiği final maçının rövanşında İtalya'nın Dinamo Sassari takımını ağırladı.
Würzburg kentindeki s.Oliver Arena'da oynanan karşılaşmayı 81-79 kazanan Dinamo Sassari, 2015-16 sezonundan beri düzenlenen turnuvadaki ilk şampiyonluğuna ulaştı.
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