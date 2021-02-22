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S Plakalı araçlar ile sağlık çalışanlarını ücretsiz taşınıyor

22.02.2021 15:47 | Son Güncelleme:
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S Plakalı araçlar ile sağlık çalışanlarını ücretsiz taşınıyor

Korona virüs salgını ile mücadele büyük özveride bulunan sağlık çalışanlarına destek amaçlı olarak Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sağlık çalışanlarının ulaşımını kolaylaştırmak için ücretsiz servis hizmetine devam ediyor.Pandeminin başından beri sağlık çalışanlarına özel ücretsiz servis hizmeti sağlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, aldığı kararla il genelinde sağlık çalışanlarını ‘S’ plakalı personel servis araçları ile taşıyor.

Korona virüs salgını ile mücadele büyük özveride bulunan sağlık çalışanlarına destek amaçlı olarak Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sağlık çalışanlarının ulaşımını kolaylaştırmak için ücretsiz servis hizmetine devam ediyor.
Pandeminin başından beri sağlık çalışanlarına özel ücretsiz servis hizmeti sağlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, aldığı kararla il genelinde sağlık çalışanlarını ‘S’ plakalı personel servis araçları ile taşıyor. Bu kapsamda Covid-19 salgını ve pandemi dolayısıyla ‘S’ plakalı servis araç sahiplerinin mağduriyetinin önüne geçen ve destek olan Muğla Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede 14 farklı güzergâhta her gün 20 adet ‘S’ plakalı servis aracı ile sağlık çalışanlarının ulaşımını sağlıyor.
‘S’ Plakalı araçlar ile sağlık personelini ücretsiz taşıyan Muğla Büyükşehir Belediyesi, 8 Şubattan bu yana 5 Bin 441 sağlık çalışanının ücretsiz taşıdı.

S Plakalı araçlar ile sağlık çalışanlarını ücretsiz taşınıyor

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İmsak
06:20
Sabah
07:40
Öğle
13:25
İkindi
16:30
Akşam
19:00
Yatsı
20:15

Muğla Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Pazartesi

Sabancı Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Beril Eczanesi
Bodrum
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