S Sport TikTok'ta nasıl izlenir? Maçlar TikTok'tan nasıl izlenir?

Son gelişmelere göre S Sport, TikTok'ta sporcu, spor kulübü ve spor içeriklerini artırmak amacıyla ilgi çekici bir iş birliğine gitti. Buna göre S Sport'ta bulunan pek çok spor organizasyonuna ait içerik, artık TikTok'ta yayınlanacak. Peki S Sport TikTok'ta nasıl izlenir?

S SPORT TİKTOK'TA NASIL İZLENİR? MAÇLAR TİKTOK'TAN NASIL İZLENİR?

Dünyanın en çok kullanılan ve en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan TikTok ile Türkiye'nin en popüler spor kanallarından biri olan S Sport, oldukça önemli bir iş birliğine gitti. TikTok ve S Sport, söz konusu iş birliği ile Türkiye'nin ilk spor HUB'ını (merkez ağı) kurdu. Söz konusu HUB ile TikTok kullanıcıları, artık S Sport'ta yer alan spor organizasyonlarına yönelik içerikleri izleyebilecekler.

TikTok LIVE yayınlarının yanı sıra TikTok’a özel spor kanalları ile NBA, Formula 1, Premier League, Bundesliga, MotoGP ve WWE organizasyonlarından içerikler, TikTok kullanıcılarının beğenisine sunulmuş olacak. TikTok, söz konusu iş birliği ile Türk spor kulüplerini ve sporcuları öne çıkaracağını ifade ediyor. Öne çıkarılacak hesaplar arasında Vakıfbank Spor Kulübü, tenisçi Miray Konar, milli atlet Nazlıcan İnaltekin, Formula 3 yarışçısı Cem Bölükbaşı ve artistik cimnastik dalında 2020 Avrupa Şampiyonu İbrahim Çolak da bulunuyor.

Spor organizasyonlarıyla ilgili olarak TikTok LIVE yayınları, doğrudan S Sport'un TikTok sayfasında bulunuyor olacak. Bu iş birliği ile TikTok, spor içerik üreticilerinin, spor kulüplerinin ve sporcuların daha fazla tercih ettiği bir platform olmayı amaçlıyor.

