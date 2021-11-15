Saadet Partisi Erbaa İlçe Başkanı Abdullah Han Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 58 yaşındaki Saadet Partisi Erbaa İlçe Başkanı Abdullah Han, yaşamını yitirdi.

Yaklaşık bir ay önce Kovid-19'a yakalanan ve Erbaa Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Han, durumunun ağırlaşması üzerine Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Burada tedavisi süren Han, yaklaşık bir ay süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Han'ın, Kovid-19 aşısı yaptırmadığı öğrenildi.

Saadet Partisi İlçe Başkanı Abdullah Han, yarın Erbaa ilçesinde toprağa verilecek.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz