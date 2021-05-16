Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Hamas lideri İsmail Heniyye ile telefonda görüştü

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefonda görüştü.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, Karamollaoğlu, görüşmede, Türkiye'nin, Filistin halkının ve haklı mücadelesinin her daim yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini Hamas liderine iletti.

Temel Karamollaoğlu, İsrail'in işgalci tavrına ve devlet terörüne karşı mücadele veren Hamas lideri Heniyye ile sürece dair diyalog halinde kalacaklarını belirtti.

