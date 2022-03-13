YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Saatçi Sebahattin usta 55 yıldır gözünden merceği elinden tornavidayı düşürmüyor

Saatçi Sebahattin usta 55 yıldır gözünden merceği elinden tornavidayı düşürmüyor

13.03.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mesleğini ilk günkü heyecanla sürdüren Erzincanlı Sebahattin Tanoğlu, sağlığı el verdiği sürece ömrünün sonuna kadar zanaatını icra etmeyi düşünüyor - Sebahattin Tanoğlu: - "Benim için önemli olan öncelikle saatin çalışması. Yapamadığım bir saat olduğunda üzülüyorum. İş yerine gelip saatle uğraştığım zaman vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorum"

ERZİNCAN (AA) - BARIŞ YALÇINKAYA - Erzincan'da yaşayan 74 yaşındaki Sebahattin Tanoğlu, 55 yıldır 20 metrekarelik dükkanında saat tamiri yapıyor.

Ağabeyinin yönlendirmesiyle çocuk yaşlarda kentteki bir saat tamircisinin yanında çırak olarak mesleği öğrenen Tanoğlu, 1967'de Merkez Çarşısı'nda 20 metrekarelik dükkan açtı.

Mesleğini kentte ilk günkü heyecanla sürdüren Tanoğlu, 55 yıldır saat tamirinde kullandığı merceği gözünden, tornavidayı ise elinden düşürmüyor.

Sağlığı el verdiği sürece ömrünün sonuna kadar zanaatını icra etmeyi düşünen Sebahattin Tanoğlu, AA muhabirine, eski zamanlarda saatin çok değerli olduğunu söyledi.

Şimdi insanların çoğunun zamanı cep telefonlarından takip ettiğini belirten Tanoğlu, şöyle konuştu:

"Öyle zamanlar oluyordu ki geceleri sabahlara kadar saat tamiri yapıyorduk. Kurmalı saatler vardı ve tamirat yapardık. 1977'den sonra yavaş yavaş pilli saate dönüldü. Şimdi kurmalı saate önem veren yok, artık hep pilli saat var. Mesleğimiz bitti diyebiliriz. Çırak yok, yanımda çalışanlar hepsi ayrıldı."

- "Yapamadığım bir saat olduğunda üzülüyorum"

Tanoğlu, mesleğe ilk başladığı günden bu yana işini titizlikle yaptığını belirterek, öncelikli amacının vatandaş memnuniyeti olduğunu dile getirdi.

Bozuk bir saati çalıştırdığı zaman mutluluk yaşadığını anlatan Tanoğlu, şunları kaydetti:

"Para kazanacağım diye değil de vatandaşın işini yapıp, memnun etmek için çalıştım. Benim için önemli olan öncelikle saatin çalışması. Yapamadığım bir saat olduğunda üzülüyorum. İş yerine gelip saatle uğraştığım zaman vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorum. Bir saati söküp uğraşırken tamiratını yapana kadar, bir bakıyorum öğlen olmuş. Vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorum. Parçası bulunan kurmalı saatlerden tamiratını yapamayacağım yoktur."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi öldüErzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi öldü
İstanbul'da evsiz 900 kişi, otellerde ağırlanıyorİstanbul'da evsiz 900 kişi, otellerde ağırlanıyor
Diyarbakır'ın tescilli badem ezmesiyle dünya pazarına girmek istiyorDiyarbakır'ın tescilli badem ezmesiyle dünya pazarına girmek istiyor
Anahtar Kelimeler:
Erzincan

Erzincan Namaz Vakitleri 13 Mart Pazar

İmsak
05:08
Sabah
06:30
Öğle
12:37
İkindi
15:55
Akşam
18:33
Yatsı
19:50
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Rus işgaline çıplak protesto! Mesajlarını bedenlerine yazdılar

Rus işgaline çıplak protesto! Mesajlarını bedenlerine yazdılar

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Ünlü çift canlandırdı! "Aşkımız nasıl başladı?"

Ünlü çift canlandırdı! "Aşkımız nasıl başladı?"

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.