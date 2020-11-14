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Saatinde kapatılmayan eğlence mekanındaki 68 kişiye 214 bin lira para cezası

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 14.11.2020 15:42 | Son Güncelleme

Saatinde kapatılmayan eğlence mekanındaki 68 kişiye 214 bin lira para ceza

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapanış saatine uymayan bir işletmede eğlenmeye devam eden 68 kişiye 214 bin lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü 1 Caddesi'ndeki bir eğlence merkezinin dün saat 23.20'de hala açık olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Tepebaşı Suç Önleme ve Araştırma ile yunus timlerinin de destek verdiği denetimde polisler, işletmedeki 68 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten kişi başı 3 bin 150 lira idari para cezası uyguladı.

Cezai işleme itiraz eden ve polis ekiplerine zorluk çıkaran işletme çalışanı Umut T. (26) ile polise "Siz personelimden şikayetçiyseniz, ben de sizden şikayetçiyim. Siz bana dokundunuz." diyerek görevlilere tepki gösteren işletme yetkilisi Ayşen A. (33) gözaltına alındı.

Öte yandan, işletme sorumlusu Ayşen A'ya "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere uymamak" suçundan adli işlem yapıldı.

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