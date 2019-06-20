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Saatler içinde evdeki haşereleri yok eden ev yapımı ilaç

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 20.06.2019 09:43 | Son Güncelleme

Yaz mevsimiyle beraber sivrisineklere, çeşitli haşerelere de merhaba dedik. Yaz akşamlarını çok daha rahat geçirmek ve deliksiz bir uyku çekmek istiyorsanız ev yapımı sineksavar ilacını yapabilirsiniz.

Saatler içinde evdeki haşereleri yok eden ev yapımı ilaç

Yaz mevsimi iyi, hoş fakat o sıcaklarla beraber gelen haşereler ne yazık ki bu tatlı mevsime birer gölge gibi düşerler. Üstelik sadece rahatsız etmekle kalmazlar, sağlığımızı da tehlikeye sokabilirler.

Şimdi, eviniz ne kadar temiz olursa olsun sivrisinek veya haşerelere denk gelmek mümkün. Şimdi sizler için doğal, ev yapımı sineksavar bir tarif vereceğiz.

Malzemeler:
1 su bardağı sirke
1/2 kahve fincanı şampuan
1 fincan zeytinyağı

Nasıl hazırlanır?
Yapmanız gereken şey oldukça basit. Tüm malzemeleri spreyli bir şişeye alın ve şişeyi çalkalayın.
Karışımı cam kenarlarına, kapı diplerine, balkon köşelerine ve evinizin giriş kısmına her gün püskürtün.
Evcil hayvanlar için zehirleyici bir yanı yoktur, ancak yine de önlem almanızda fayda var.

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