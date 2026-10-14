Saatleri değiştirecek karar! 53 yıllık uygulamada sona gelindi, 'artık saniye' kaldırılıyor

“Artık saniye” olarak bilinen ve Dünya’nın dönüş hızındaki değişimlerin küresel saatlerle uyumlu hale getirilmesini sağlayan sistemin geleceği oylamayla belirlenecek. Uluslararası kurumlar, yaklaşık yarım asırdır kullanılan bu uygulamaya son verilip verilmemesi konusunda karar verecek.

Bu değişim günlük hayatta saatlerimize bakışımızı hemen değiştirmesi beklenmiyor. Ancak bilgisayar sistemlerinden telekomünikasyona, finansal işlemlerden enerji altyapısına kadar hassas zaman ölçümüne ihtiyaç duyan teknolojiler açısından önemli bir dönüm noktası olabilir.

DÜNYA ASLINDA KUSURSUZ BİR SAAT DEĞİL

İnsanlık binlerce yıl boyunca zamanı Güneş'in gökyüzündeki konumuna ve Dünya'nın dönüşüne göre ölçtü. Günümüzde ise dünyanın resmi zaman standardı olan UTC'nin temelinde son derece hassas atom saatleri bulunuyor.

Sorun ise Dünya'nın kendi ekseni etrafında her zaman aynı hızda dönmemesi.

Ay'ın kütle çekimi, gezegenin iç kısmındaki hareketler, Dünya yüzeyindeki su ve buz kütlelerinin yer değiştirmesi gibi birçok etken dönüş hızında küçük değişikliklere yol açabiliyor. Kutup buzlarının erimesinin de bu süreç üzerinde etkisi bulunuyor.

Sonuç olarak Dünya'nın dönüşüne dayanan astronomik zaman ile atom saatlerinin gösterdiği zaman arasında küçük farklılıklar meydana geliyor. İşte artık saniye, bu iki zamanı birbirine yakın tutmak için kullanılıyor.

1972'DEN BU YANA SAATLERE 27 KEZ EKLENDİ

Artık saniye sistemi 1972'den bu yana 27 kez uygulandı. Gerektiğinde dünya saatlerine fazladan bir saniye eklenerek astronomik zaman ile UTC arasındaki fark düzeltiliyor. Bir saniye günlük hayat açısından önemsiz görünebilir. Ancak dijital dünyada durum oldukça farklı.

Artık saniyenin düzensiz zamanlarda uygulanması ve yalnızca yaklaşık altı ay önceden duyurulması, zamanı son derece hassas biçimde kullanan bilgisayar sistemlerinde sorunlara neden olabiliyor.

REDDIT, LINKEDIN VE QANTAS BİLE ETKİLENDİ

Artık saniyenin teknoloji dünyasında daha önce ciddi aksaklıklara neden olduğu örnekler bulunuyor. 2012'de eklenen artık saniye sırasında Reddit ve LinkedIn'de sorunlar yaşanırken, Qantas'ın rezervasyon sistemi de etkilendi.

Son artık saniyenin uygulandığı 2016 yılında ise bulut hizmeti sağlayıcısı Cloudflare'ın bazı sistemleri değişikliğe uyum sağlayamayınca müşteriler kısa süreli kesinti ve gecikmeler yaşadı. Meta gibi büyük teknoloji şirketleri de artık saniyenin kaldırılmasını uzun süredir destekliyor.

TARİHTE İLK KEZ SAATLERDEN 1 SANİYE ÇIKARILMASI GEREKEBİLİR

Tartışmayı daha da önemli hale getiren gelişme ise Dünya'nın son dönemdeki dönüş hızı. Uzun vadede Dünya'nın dönüşü yavaşlıyor olsa da kısa vadede gezegenin dönüşünün hızlandığı gözlemleniyor. Bu durum, şimdiye kadar yapılanın tam tersinin gerekebileceği anlamına geliyor. Başka bir ifadeyle saatlere bir saniye eklemek yerine bir saniye çıkarmak gerekebilir. Buna “negatif artık saniye” adı veriliyor ve böyle bir uygulama daha önce hiç gerçekleştirilmedi.

2025 yılında yayımlanan bir değerlendirmeye göre negatif artık saniyeye ihtiyaç duyulma olasılığının önümüzdeki yıllarda hızla yükselerek 2035 itibarıyla yüzde 30'a ulaşabileceği tahmin ediliyor. Uzmanların temel endişelerinden biri de tam olarak bu. Kritik dijital altyapıların daha önce hiç uygulanmamış olan bir saniyelik çıkarma işlemine yeterince hazırlıklı olmadığı belirtiliyor.

DEĞİŞİKLİK 2027'DE BAŞLAYABİLİR

Uluslararası Ölçüler ve Ağırlıklar Bürosu'nun (BIPM) 69 üye ülkesi, Paris yakınlarındaki Versailles'da bir araya gelerek artık saniyenin kaldırılmasını öngören teklifi oylayacak. Teklif çoğunluğun desteğini alırsa değişikliğin Mayıs 2027'de uygulanmaya başlanması öngörülüyor. Aslında artık saniyenin geleceği uzun süredir tartışılıyor. Üye ülkeler 2022'de, sistemin en geç 2035'e kadar aşamalı olarak kaldırılmasını öngören bir karar lehine oy kullanmıştı.

ATOM SAATLERİ ARTIK DÜNYA'NIN DÖNÜŞÜNÜ BEKLEMEYECEK

Yeni sistem kabul edilirse atom saatleri ile Dünya'nın dönüşüne dayanan astronomik zaman arasındaki küçük farkların sürekli olarak düzeltilmesinden vazgeçilecek.

Böylece resmi zaman ölçümü giderek Dünya'nın dönüşünden bağımsız hale gelecek ve saatlere yeniden artık saniye eklenmeyecek. Ancak iki sistem arasındaki farkın sonsuza kadar büyümesine de izin verilmeyecek. Teklif, atomik zaman ile astronomik zaman arasındaki farkın 3 bin 600 saniyeyi, yani bir saati aşmamasını öngörüyor.