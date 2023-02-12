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Saba Lobjanidze, korku dolu dakikaları anlattı! 'Sekizinci katta uyuyordum ve...'

12.02.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet tarihinde görülen en büyük felaketlerden biri olarak adlandırılan depremlerde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Yaşamını yitiren ya da yaralanan kişiler arasında birçok sporcu da yer aldı. Depremlerin en çok etkilediği illerden biri olan Hatay'da kariyerini devam ettiren Saba Lobjanidze, 6 Şubat'ta yaşadıklarını Gürcü basınına anlattı.

Saba Lobjanidze, korku dolu dakikaları anlattı! 'Sekizinci katta uyuyordum ve...'

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki depremin ardından tüm Türkiye yasa boğuldu. Yıkılan binaların ardından binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken, arama kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. Depremin en çok etkilediği illerden biri olan Hatay'da kariyerini sürdüren futbolcu Saba Lobjanidze, felaket anında yaşadıklarını anlattı.

Ülkesi Gürcistan'dan bir gazeteye röportaj veren Hataysporlu futbolcu, depreme uyku anında yakalandığını açıkladı.

"SEKİZİNCİ KATTA UYUYORDUM VE..."

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Deprem faciasında yaşananları anlatan Saba Lobjanidze, "Bu korkunç deprem başladığında ben evdeydim ve tüm şehir uyuyordu... Saat sabahın dördüydü ve yaklaşık 2 dakika sürdü. Yaşananları kelimelerle nasıl aktaracağımı bilemiyorum. Evden zar zor çıktım. Tamamen çökmedi ama tavan ve içindeki her şey çöktü. Sekizinci katta uyuyordum ve hemen dışarı fırladım... Korkunçtu, yer hareket ediyordu ve bir şey parlıyordu. Gece gökyüzü gerçekten parlıyordu ve yerden öyle korkunç bir ses geliyordu ki ruhumuzu sarstı" dedi.

"ASLINDA AYAKTA KALAN BİR EV YOK"

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Atsu ve yıkılan binalar hakkında konuşan Saba, "Atsu hakkında kimse bana bir şey söylemedi. Belki birisi Christian Atsu'nun kim olduğunu bile bilmiyordur. Ama bilmiyorum... Böyle bir ihtimal çok küçük bir yüzde var... Takımdaki Türklerin, herkesin evi yıkıldı. Aslında ayakta kalan bir ev yok" ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesine yapılan yardımlarla ilgili önemli ifadeler kullanan Lobjanidze, "11 katlı binanın 9. katında Atsu, 5. ve 7. katlarında ise 2 oyuncumuz ve 2 teknik direktörümüz oturuyordu. Mucizevi bir şekilde hayatta kaldılar. Masanın altındaydılar ve bazıları o gün bulunup çıkarıldı. Gürcü halkıma çok teşekkür ederim, Türklere bu şekilde yardımcı oluyorlar. Milliyet, din fark etmez... Kimse böyle bir trajediyi hak etmez. Kim olursa olsun her şekilde yardım etmeliyiz" şeklinde konuştu.

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