Saba Tümer pozlarıyla olay oldu! 'Saldırıya uğradım'

Her ne kadar uzun bir zamandır ekranda olmasa da yaptığı renkli sosyal medya paylaşımları ile kendisinden söz ettirmeyi başaran Saba Tümer, özellikle karantina döneminde yaptığı canlı yayınlarla işinde ne kadar iyi olduğunu göstermişti.

Gündeme dair konuklarıyla öne çıkan işler yapan Tümer, normalleşme süreci ile birlikte evinden çıktı ve yazın tadını çıkartmaya başladı. Sosyal medya hesabından gezdiği yerlere dair renkli paylaşımlarda bulunan Saba Tümer, bu defa son derece ilginç bir kare paylaştı.



Gittiği bir mekanda bulunan siyah kuğulardan çok etkilenen ve onları sevmek isteyen Tümer hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı ve kuğunun saldırısına uğradı. Bir yandan kendisini saldırıdan kurtarmak isterken bir yandan da meşhur kahkahalarını atan Tümer o anları şu satırlarla paylaştı:



“Resmen siyah kuğu saldırısına uğradım! Videoya çekebilselerdi kopacaktık….”

