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Şaban Oğlu Şaban konusu nedir, oyuncuları kimdir? Şaban Oğlu Şaban nerede ve kaç yılında çekildi?

22.08.2023 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şaban Oğlu Şaban filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Unutulmaz Türk filmleri arasında yer alan Şaban Oğlu Şaban filminde merhum oyuncu Kemal Sunal Şaban karakterini canlandırmıştır. Peki, Şaban Oğlu Şaban konusu nedir, oyuncuları kimdir? Şaban Oğlu Şaban nerede ve kaç yılında çekildi?

Şaban Oğlu Şaban filmi bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanacak. Filmin yönetmenliğini Ertem Eğilmez üstlenmiştir. Şaban Oğlu Şaban'ı 22 Ağustos Salı akşamı televizyon ekranlarında seyretmek isteyenler film hakkında merak edilenleri araştırıyor. İşte Şaban Oğlu Şaban filmi hakkında detaylı bilgiler...

ŞABAN OĞLU ŞABAN FİLMİ KONUSU

Askerde kumandanı Hüsamettin'i sürekli yaralayan ve türlü sakarlıklar yapan Şaban ile askerlikten sonra bir eğlence yerinde birlikte çalgıcılık yaptığı asker arkadaşı Ramazan, çalıştıkları yerde kanto yapan Nigar'a aşık olurlar. Sivil hayatta bir polis olan Hüsamettin ve teşkilatının aylardır yakalayamadığı Kadırgalı Eşref'i tesadüfen yakalayıp Hüsamettin'in kayınpederi olan Nazır Paşa'nın gizli polisi olurlar. Nazır Paşa onlara kızkardeşinin kaybolan elmasını bulma görevi verecektir.

ŞABAN OĞLU ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Şaban (Şabanoğlu Şaban) - Kemal Sunal: Saftirik, sakar ve patavatsız bir asker. Ramazan'la çok iyi bir dostluk kurmuştur. Filmin ana karakteri.

Ramazan - Halit Akçatepe: Şaban'ın en iyi arkadaşı, Şaban'dan daha akıllı, ama biraz uyanık bir asker.

Kumandan Hüsamettin - Şener Şen: Şaban ve Ramazan'ın kumandanı, sivil hayatta bir polis. Şaban'ın yüzünden hep yaralanmıştır. Nazır Paşa'nın damadı.

Hala/Tavuk Teyze - Adile Naşit: Tavuk gibi gıdaklayan, Nazır Paşa'nın kız kardeşi. Kümeste sakladığı elması kaybolmuştur.

Nazır Paşa/Sıtkı Baba - Sıtkı Akçatepe: Tavuk Teyze'nin ağabeyi, Şaban ve Ramazan'a gizli polis görevi vermiştir. Nigar'a vermek için elması çalmıştır.

Safinaz - Ayşen Gruda: Şaban'a âşık olan, kocası olmayan, Şaban'la evlenmek isteyen Nazır Paşa'nın en küçük kızı.

Nigar - Ayben Erman: Şarkıcıdır; Hüsamettin, Ramazan ve Şaban ona deli gibi aşıklardır. Dostu da Kadırgalı Eşref'dir.

Kadırgalı Eşref - Dinçer Çekmez: Bir psikopattır. Herkesi bıçaklamaktan aşırı zevk alır. Hüsamettin onu yakalayamaz; ancak Şaban ve Ramazan onu yakalarlar.

Selma - Sevda Aktolga: Nazır Paşa'nın evinin hizmetçisidir. Şaban ve Ramazan hem ona, hem de Nigar'a aşıklardır.

Binnaz - Sevil Üstekin: Hüsamettin'in karısı, Nazır Paşa'nın ortanca kızı.

Yunus Kaptan - Şevket Altuğ: Konuları çok uzatan, bu yüzden Şaban ve Ramazan'ın başına bela olan Nazır Paşa'nın diğer damadı.

Yunus Kaptan'ın Eşi - Güler Ökten: Nazır Paşa'nın en büyük kızı. Ramazan'a elması Binnaz'ın çaldığını söylemiştir. O yüzden Binnaz ona çok kızmıştır. Üstelik dedikoducudur.

Neşet - Necdet Yakın: Nazır Paşa'nın kardeşi. Gözleri çok zayıf görür ve etraftaki kadınları sürekli taciz eder. Ayrıca kendisi Selma’ya aşıktır.

Sünnetçi Sumrullah Canyakmaz - İhsan Yüce: Şaban’ı sünnet etmesi için çağırılan sünnetçi.
Eşref'in adamı - Tevfik Şen

Polis - Ergin Orbey: Şaban tarafından kazara öldürüldü.

ŞABAN OĞLU ŞABAN FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Aralık 1977'de vizyona giren Şaban Oğlu Şaban filminin çekimleri Yeşilköy'de bir köşkte çekilmiştir. Yeşilköy, Bakırköy ilçesinde yer almaktadır.

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