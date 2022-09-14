SabancıDx, İstanbul ve Hollanda'dan sonra üçüncü ofisini metaversede açtı

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Hollanda'dan sonra üçüncü ofisini metaversede açan SabancıDx, yarattığı kullanım alanlarıyla iş dünyasına yeni nesil deneyim sunuyor.

SabancıDx'ten yapılan açıklamaya göre, dijitalleşme odağında yenilikçi fikirlerle sürdürülebilir faydalar yaratan SabancıDx, işe alım, oryantasyon, eğitim gibi çeşitli iş süreçlerini meta evrene taşıyarak fark yaratmak ve çalışanlarıyla farklı kanallar aracılığıyla da daha yakın ilişki kurmak isteyen şirketler için MetaKampüs ile değer üretiyor.

SabancıDx, teknoloji ve yazılım yetkinliklerini kullanarak Üsküdar'da bulunan dijital kampüsünün bir ikizini meta evrene taşıdı. Çalışanların kendi avatarlarını yaratarak giriş yaptığı MetaKampüs, yeni Dx'liler ile tanışma, sosyalleşme, çeşitli interaktif eğitim ve toplantıların bu evrende yapılması gibi imkanlar sunuyor.

SabancıDx MetaKampüs ile uzaktan çalışmanın giderek yaygınlaştığı bir dünyada, yeni nesil bir çalışan deneyimi tasarlamayı ve çalışanların aidiyet hissini güçlendirmeyi hedefliyor.

- Yeni çalışanların aidiyet duygusuna katkı

Açıklamada görüşlerine yer verilen SabancıDx Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Özlem Kalkan, hibrit çalışma düzeninin, büyüme gösteren şirketlerin yüzde 63'ü tarafından benimsendiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu açıdan baktığımızda, işe yeni başlayan çalışanların şirket uygulamalarına adaptasyonlarını hızlandırmak, sosyalleşebilecekleri ortamlar yaratmak ve iş aktarımını doğru yapabilmek adına fark yaratan uygulamaların ortaya koyulması oldukça önemli bir hale geliyor. Metaverse, uzaktan çalışmayı destekleyen çeşitli online toplantı platformlarının yanı sıra şirketlere, çalışanları ile 3 boyutlu evrende iletişim kurmak ve bu renkli dünyada ilişki geliştirmek adına yeni bir yol sunuyor. Çağımızın bu ihtiyacından yola çıkarak geliştirdiğimiz MetaKampüs'te yapılan işe alım süreçleri, iş hayatına yeni giriş yapan genç çalışanların çok daha hızlı bir şekilde aidiyet duygusunu hissetmesine yardımcı oluyor."

- "Metaverse, yeni bir iş yapış şekli"

Bunun sadece bir ürün değil, bir iş yapış şekli olduğunu belirten Kalkan, "Hızla dijitalleşen yaşamımıza yeni ve heyecan verici bir boyut kazandıran metaverse, gerek bireyler gerekse şirketler için yepyeni olanaklar barındırıyor. Şirketlerin günlük işleyişinde metaverse ile etkileşimli olan online görüşmeler, toplantılar, eğitimler, sosyal aktiviteler için oyunlaştırılmış deneyimler kurgulayarak burada geçirilen sürenin daha keyifli ve verimli hale geleceğini öngörüyoruz ve hatta gözlemlemeye başladık bile.

Metaverse, yeni bir iş yapış şekli. SabancıDx olarak, şirketler ve topluluklar için özerk meta evrenler yaratmak, bu evrenlere entegre yenilikçi ürünler geliştirmek ve kendi iş süreçlerimizde de kullanmak üzere AR-GE çalışmalarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kalkan, bu alanda gerçekleştirdikleri çalışan ve teknoloji yatırımlarının yanı sıra WebGL teknolojileri üzerinde geliştirmeler yapan iş ortaklarıyla son teknolojik altyapı, görselleştirme ve kullanıcı dostu bir deneyime sahip MetaKampüs'ü hayata geçirdiklerini vurgulayarak, "İş dünyasının geleceğine değer katan, eşsiz deneyimler sunan, 7/24 yaşayan ve gelişen bir dünya yaratıyoruz. Bu projenin içinde olmak bizler için çok gurur verici." ifadelerini kullandı.

- Farklı kıtalarda işleyen iş süreçleri bir arada

Şirketler yeni kullanım alanları yaratmak için iş süreçlerini metaverse ile de desteklemeye başladı. Şirketlerin metaverse kullanımına öncülük ederek onlara verimli iş yapış şekilleri kazandırmak isteyen SabancıDx, hayata geçirdiği teknolojik ürün ve çözümlerini de meta evrene entegre etmeyi planlıyor.

Hizmet verdiği şirketlere metaverse kapılarını açan SabancıDx, 5 kıtada faaliyetlerini sürdüren Kordsa ile ilk metaverse projesinin kick-off çalışmasını yaptı. Proje ilk fazının sonunda Kordsa'nın toplu etkinlik ve toplantı süreçlerinin metaversede yapılması planlanıyor.

Sabancı Holding Grubu Finans Direktörü Orhun Köstem ve SabancıDx & DxBV Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler'in katıldığı Sabancı Holding Dijital Günü etkinliğiyle açılışını yapan MetaKampüs, şirketlerin metaverse için ilk adımı atmalarına aracılık ederek geleceğe bir yol açıyor.

