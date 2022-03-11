YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın uçuşlar yüzde 30 azaltılacak

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın uçuşlar yüzde 30 azaltılacak

11.03.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın uçuşlar yüzde 30 azaltılacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 12 Mart cumartesi yapılması planlanan uçuşların yüzde 30 azaltılacağı bildirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş'den (HEAŞ) yapılan açıklamada, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 12 Mart'ta yüzde 30 oranında azaltma yapılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu ilgili hava yolu şirketlerinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmelerinin tavsiye edildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu
Gaziantep'te son kullanma tarihi geçmiş 8 bin 806 ürün ele geçirildiGaziantep'te son kullanma tarihi geçmiş 8 bin 806 ürün ele geçirildi
İzmir'de ağabeyinin öldürülmesinden sorumlu tuttuğu kişiyi öldüren zanlı tutuklandıİzmir'de ağabeyinin öldürülmesinden sorumlu tuttuğu kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

İstanbul Namaz Vakitleri 11 Mart Cuma

İmsak
05:52
Sabah
07:16
Öğle
13:19
İkindi
16:35
Akşam
19:12
Yatsı
20:31
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kramp, şişkinlik, geçmeyen gaz! Bu belirtiler sizde de varsa...

Kramp, şişkinlik, geçmeyen gaz! Bu belirtiler sizde de varsa...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Cinsel organının içine sakladı! Uçağa böyle binmek istedi

Cinsel organının içine sakladı! Uçağa böyle binmek istedi

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.