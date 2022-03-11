Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın uçuşlar yüzde 30 azaltılacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 12 Mart cumartesi yapılması planlanan uçuşların yüzde 30 azaltılacağı bildirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş'den (HEAŞ) yapılan açıklamada, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 12 Mart'ta yüzde 30 oranında azaltma yapılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu ilgili hava yolu şirketlerinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmelerinin tavsiye edildiği kaydedildi.

