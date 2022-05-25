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Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasına ilişkin yeni bilirkişi raporu

25.05.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020'de Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin raporda, havalimanı otoritesi asli, şüpheli kaptan pilot ise tali kusurlu bulundu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 2020'de meydana gelen uçak kazasına ilişkin kusur durumunun tespiti için istenen rapor dosyaya ulaştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının 5 Şubat 2020'de pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Savcılığın, soruşturma kapsamında, sanıkların kusur durumunun belirlenmesi için 5 klasör ve CD'nin yer aldığı dosyayı gönderdiği bilirkişi heyeti, 21 sayfalık rapor hazırladı.

Raporda, "Taksirli eylem ile meydana gelen olayın öngörülebilir, önlenebilir olduğu, olayın meydana gelmesinde kaçınılmazlık unsurunun bulunmadığı" değerlendirmesi yapıldı.

Haklarında soruşturma yürütülen şüphelilerin kusur durumlarına yönelik tespit yapılan raporda, havalimanı otoritesi yüzde 40 asli kusurlu, şüpheli kaptan pilot M.A. ise yüzde 20 tali kusurlu bulundu.

Raporda, yabancı uyruklu yardımcı pilot F.P'nin yüzde 10, kule şefi S.K'nin yüzde 15, Yeşilköy Havalimanı Yaklaşma Hava Trafik Kontrolörü C Ekip Şefi N.B'nin de yüzde 15 tali kusurlu olduğu belirtildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hava trafik kontrolörü olan E.A'nın kusurlu olmadığı kaydedildi.

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