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Sabri Sarıoğlu Galatasaray'ın yeni teknik direktörünü açıkladı!

06.05.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın efsane sağ beklerinden Sabri Sarıoğlu, sarı kırmızı takımın gündemini ve hoca arayışını değerlendirdi. Sabri Sarıoğlu, Domenec Torrent sonrası Galatasaray'ın yeni Fatih Terim'i olarak Okan Buruk'un getirilebileceğini söyledi.

Sabri Sarıoğlu Galatasaray'ın yeni teknik direktörünü açıkladı!

Galatasaray'ın efsane sağ beki Sabri Sarıoğlu, sarı kırmızılı kulübün gündemini Fanatik'e değerlendirdi. Sabri, Domenec Torrent'in yerine gelecek ismin yeni Fatih Terim olması gerektiğini, bu koltuk için de en kuvvetli adayın Okan Buruk olacağını söyledi.

Öte yandan Sabri Sarıoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"3 yıl önce şampiyon olan Galatasaray'daki Gomis performansı yok.

Başkan adayları yeni Fatih Terim'leri bulmamız gibi açıklamalar yapıyor. Uzak değil Okan Buruk var.

Ben açıkçası Cenk Ergün'ün gelmesini istemem. Benim Galatasaray'dan ayrılmam için elinden geleni yaptı.

Galatasaray'da yetişen biri olarak ileride hizmet etmek benim en büyük hayalim.

Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin performans değerlendirmesi ve Süper Lig'in sürpriz takımı..."


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Fatih Terim Okan Buruk Galatasaray Futbol Kulübü
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