Sabri Sarıoğlu ile Volkan Demirel yıllar sonra aynı karede! Tügva başkanı paylaştı

Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) 81 ilde düzenlediği yaz okulu programlarının finali, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirildi. Gün boyu süren etkinlikler ve konserlerle öğrenciler keyifli anlar yaşarken, organizasyona damga vuran görüntü ise Türk futbolunun iki eski yıldızından geldi.

YILLAR SONRA AYNI KARE

TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, sosyal medya hesabından "TÜGVA Birleştirir" notuyla Galatasaray'ın eski futbolcusu Sabri Sarıoğlu ile Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel'in birlikte yer aldığı fotoğrafı paylaştı.

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI UYANDIRDI!

Futbolculuk dönemlerinde yaşadıkları gerginlik ve saha içindeki tartışmalarla uzun süre gündemde kalan iki isim, aradan geçen yılların ardından ilk kez aynı organizasyonda yan yana görüntülendi. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, futbolseverler iki eski rakibin buluşmasını dikkatle takip etti.