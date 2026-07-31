SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Sabri Sarıoğlu ile Volkan Demirel yıllar sonra aynı karede! Tügva başkanı paylaştı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Sabri Sarıoğlu ile Fenerbahçe'nin eski kaptanı Volkan Demirel, yıllar sonra ilk kez Türkiye Gençlik Vakfı'nın organizasyonunda bir araya geldi. İkilinin birlikte verdiği kare sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sabri Sarıoğlu ile Volkan Demirel yıllar sonra aynı karede! Tügva başkanı paylaştı
Burak Kavuncu

Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) 81 ilde düzenlediği yaz okulu programlarının finali, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirildi. Gün boyu süren etkinlikler ve konserlerle öğrenciler keyifli anlar yaşarken, organizasyona damga vuran görüntü ise Türk futbolunun iki eski yıldızından geldi.

YILLAR SONRA AYNI KARE

Sabri Sarıoğlu ile Volkan Demirel yıllar sonra aynı karede! Tügva başkanı paylaştı 1

TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, sosyal medya hesabından "TÜGVA Birleştirir" notuyla Galatasaray'ın eski futbolcusu Sabri Sarıoğlu ile Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel'in birlikte yer aldığı fotoğrafı paylaştı.

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI UYANDIRDI!

Futbolculuk dönemlerinde yaşadıkları gerginlik ve saha içindeki tartışmalarla uzun süre gündemde kalan iki isim, aradan geçen yılların ardından ilk kez aynı organizasyonda yan yana görüntülendi. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, futbolseverler iki eski rakibin buluşmasını dikkatle takip etti.

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Premier Lig devleri Barış Alper'in peşinde! Ferdi Kadıoğlu'nu geçebilirPremier Lig devleri Barış Alper'in peşinde! Ferdi Kadıoğlu'nu geçebilir
Gyrano Kerk, Erzurumspor FK’nın ikinci Surinamlı futbolcusu olduGyrano Kerk, Erzurumspor FK’nın ikinci Surinamlı futbolcusu oldu
Anahtar Kelimeler:
Volkan Demirel Sabri Sarıoğlu TÜGVA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! İspanya'da yüzlerce göçmen kıyıya akın etti, acil alarm verildi

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! İspanya'da yüzlerce göçmen kıyıya akın etti, acil alarm verildi

Eski Vali Tuncay Sonel bir günde 40 iş yeri almış! Emekli öğretmen eşinin aylık geliri 900 bin TL

Eski Vali Tuncay Sonel bir günde 40 iş yeri almış! Emekli öğretmen eşinin aylık geliri 900 bin TL

Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Rafael Leao seçimini yaptı: Aklı hep bizdeydi

Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Rafael Leao seçimini yaptı: Aklı hep bizdeydi

Bikinili hali sosyal medyayı salladı! "Bu sen misin?"

Bikinili hali sosyal medyayı salladı! "Bu sen misin?"

Et ürünlerinde sakatat, salçada gıda boyası... Bakanlık yeni taklit ve tağşiş listesini açıkladı

Et ürünlerinde sakatat, salçada gıda boyası... Bakanlık yeni taklit ve tağşiş listesini açıkladı

ÖTV'de yeni düzenleme: Binek otomobillere asgari maktu vergi geldi

ÖTV'de yeni düzenleme: Binek otomobillere asgari maktu vergi geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.