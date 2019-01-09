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Sabri Sarıoğlu Süper Lig'e geri dönüyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.01.2019 09:57 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve kaptanı Sabri Sarıoğlu, Spor Toto Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor.

Sabri Sarıoğlu Süper Lig'e geri dönüyor

2017-2018 sezonunun başında Galatasaray ile yollarını ayıran ve Göztepe'nin yolunu tutan deneyimli oyuncu, İzmir ekibinde bir sezon başarılı bir performans sergiledikten sonra boşa çıkmıştı. Bir süredir dinlenen ve Suudi Arabistan ile Katar ekiplerinden gelen teklifleri geri çeviren Sabri Sarıoğlu, Spor Toto Süper Lig ekipleriyle görüşmelerini sürdürürken, birçok takımın tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için yarıştığı öğrenildi.

34 yaşındaki futbolcu ile birçok Süper Lig ekibi temasa geçerken, deneyimli sağ bekin hangi takım ile anlaşacağı ise bilinmezliğini koruyor. Sabri Sarıoğlu'nun gelen teklifleri değerlendirdiği ve kısa sürede kararını vereceği öğrenildi. abri Sarıoğlu, Süper Lig'de şu ana kadar 383 maçta forma giyerken, bu maçlarda 14 gol ve 42 asist üretti.

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Galatasaray sabri sarıoğlu Spor Toto Süper Lig Göztepe

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