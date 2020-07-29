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Sabun heykelleri ile çocuklara temizlik alışkanlığı kazandırıyor

AYDIN HABERLERİ  | 29.07.2020 10:03 | Son Güncelleme

Aydın’ın Didim ilçesinde zeytinyağı sabun heykel sergisinin açılışı yapıldı.

Sabun heykelleri ile çocuklara temizlik alışkanlığı kazandırıyor

Aydın’ın Didim ilçesinde zeytinyağı sabun heykel sergisinin açılışı yapıldı. Sanatçı Muhammed Meral, yaptığı sabundan heykeller ile çocuklara el yıkama ve temizlik alışkanlığı kazandırmaya çalıştığını ifade etti.
Didim Belediyesi’nin katkılarıyla “Rapunzelin Rüyası Covid 19 Negatif” isimli zeytinyağı sabunu heykel sergisi açıldı. Didim Belediyesi Altınkum Ek Hizmet Binası’nda açılan Zeytinyağı sabunu heykel sergisine Didim Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci, E.Öznur Gündoğdu, Belediye meclis üyeleri ve Didimli sanatseverler katıldı.
Açılış öncesi sergi ile ilgili bilgiler veren Sanatçı Muhammed Meral, “Sabun yontmaya 8 ay önce bir çocuğa el yıkama alışkanlığı kazandırmak isterken başladım, ilk olarak çizgi film karakterlerini elime geçen bir zeytinyağı sabununa kazıyarak figürler ortaya çıkardım. Bu işe yatkınlığımı fark edince farklı figürleri de zeytinyağı sabununa kazımaya başladım. Yaptığım her yeni figürü el yıkama ve hijyen alışkanlığı kazanmaları için çevremdeki çocuklara hediye ederek, bu sayede kendimi daha da geliştirdim” dedi.
Sabunun hijyen açısında çok önemli olduğunu vurgulayan Meral, sabun kullanımı son zamanlarda dünyayı etkisi altına alan Korona virüs nedeniyle arttı, sergimin isminin Covid -19 Negatif olması oradan geliyor. Amacım en önemli hijyen maddesi olan sabunu çekici hale getirerek özellikle çocukların sevdiği çizgi film karakterlerini, hayal dünyalarını süsleyen kahramanları sabuna işleyip onların hem mutlu olmalarını sağlamak hem de temizlik ve hijyen açısından çocuklara sabunla el yıkama alışkanlığı kazandırmaktır. Didim Belediyesi’nin katkılarıyla açmış olduğum sergime katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Konuşmaların ardından açılış gerçekleşirken, misafirler sergi alanını gezdiler. Sergiyi ziyaret için gelen misafirlere Didim Belediyesi Akköy Tibbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Fidanlığında üretilen sabunlardan hediye edildi.
“Rapunzelin Rüyası Covid 19 Negatif ” Muhammed Meral Zeytinyağı sabunu heykel sergisi 30 Temmuz 2020 tarihine kadar Didim Belediyesi Altınkum Ek Hizmet Binasında sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

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