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Sac bükme makinesine kafası sıkışması sonucu ölen çocuğun cenazesi defnedildi

AA AA
17.01.2024 14:28 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da, staj yaptığı fabrikada sac bükme makinesine kafası sıkışan ve kaldırıldığı hastanede 7 gün sonra yaşamını yitiren çocuğun cenazesi Giresun'a toprağa verildi.

Esenyurt'ta Akçaburgaz Mahallesi'ndeki demir-çelik fabrikasında staj yaparken, 9 Ocak'ta dengesini kaybetmesi sonucu kafası sac bükme makinesine sıkışan ve kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybeden Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi 14 yaşındaki Arda Tonbul'un cenazesi, yakınları tarafından Giresun'un Çamoluk ilçesine getirildi.

Tonbul için Karadikmen köyündeki Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine babası Raşit Tonbul ve yakınlarının yanı sıra Gümüşhane'nin Şiran ilçesi Belediye Başkanı Başkanı Mutlu Özel, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Çocuğun cenazesi, kılınan namazın ardından aynı köydeki aile kabristanlığına defnedildi.

Öte yandan Arda Tonbul 4 aylıkken, annesi Emine Tonbul'un da kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Giresun cenaze töreni

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