Sacha Boey, Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamasına katılmadı! Ribery'nin başına gelen skandaldan korktu...

Almanya Ligi'nin tartışmasız en doğal favorisi konumunda bulunan Bayern Münih, matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan etti. Geçtiğimiz sene şampiyonluğu Bayer Leverkusen'e kaptıran Münih, bu yıl hata yapmayarak yeniden büyük bir sevinç yaşadı.
Bayern Münih efsanesi Thomas Müller, şampiyonluk kutlamalarında takıma veda etti. Sene sonunda Bayern'den ayrılacak yıldız oyuncu duygusal bir veda yaşadı. Yapılan vedanın ardından Bayern Münih futbolcuları saha ortasında şampiyonluğu kutladı.
Sacha Boey, birayla şampiyonluk kutlanmasına "Haram" diyerek tepki gösterdi. Bayern Münih futbolcularının içkileri birbirlerinin üstlerine dökme adetini bilen Sacha Boey, biraya temas etmek istemediği için şampiyonluk kutlamalarında yer almadı.
Bayern Münih'in eski futbolcu Frank Ribery de, Sacha Boey gibi müslüman olduğu için alkolle kutlanan şampiyonluk sevincine katılmamış ve takım arkadaşlarından koşarak kaçmıştı.
Bu kutlamalar sırasında ise ilginç bir olay yaşanmıştı. Müslüman kişiliği ile bilinen Franck Ribery, kutlamalardan önce arkadaşlarını alkollü içecekleri kendisinden uzak tutmaları konusunda uyarmıştı. Fakat Boateng, bu uyarıyı dikkate almadı Ribery'nin başından aşağıya bira boşaltmıştı.
Takım arkadaşının bu hareketine oldukça kızan Ribery, "Boateng ile bir daha konuşmayacağım, müslüman olduğumu bilmesine rağmen yaptı bunu" diyerek takım arkadaşına olan tepkisini dile getirmişti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum