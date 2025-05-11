SPOR

79
68
56
55
51
51
51
48
45
44
43
40
38
32
31
29
25
20
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Almanya Bundesliga

Sacha Boey, Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamasına katılmadı! Ribery'nin başına gelen skandaldan korktu...

Almanya Bundesliga'da şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih, bir senenin ardından yeniden kupaya kazanmanın sevincini yaşadı. Tüm takımın zeminin ortasına gelerek kutlamaların yaptığı esnada Sacha Boey'in kutlamalara katılmaması dikkatlerden kaçmadı. O anlarda canlı yayın yapan Fransız oyuncu, kutlamalara katılmamasının nedenini de açıkladı.

Sacha Boey, Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamasına katılmadı! Ribery'nin başına gelen skandaldan korktu...
Emre Şen
Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Bayern Münih
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Almanya Ligi'nin tartışmasız en doğal favorisi konumunda bulunan Bayern Münih, matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan etti. Geçtiğimiz sene şampiyonluğu Bayer Leverkusen'e kaptıran Münih, bu yıl hata yapmayarak yeniden büyük bir sevinç yaşadı.

TÜM TAKIM SAHAYA GİRDİ, MULLER'E VEDA ETTİLER

2025-05-10T195535Z_31326662_UP1EL5A1JCLDA_RTRMADP_3_SOCCER-GERMANY-FCB-BMG-REPORT

Bayern Münih efsanesi Thomas Müller, şampiyonluk kutlamalarında takıma veda etti. Sene sonunda Bayern'den ayrılacak yıldız oyuncu duygusal bir veda yaşadı. Yapılan vedanın ardından Bayern Münih futbolcuları saha ortasında şampiyonluğu kutladı.

SACHA BOEY ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINA KATILMADI

xxx

Sacha Boey, birayla şampiyonluk kutlanmasına "Haram" diyerek tepki gösterdi. Bayern Münih futbolcularının içkileri birbirlerinin üstlerine dökme adetini bilen Sacha Boey, biraya temas etmek istemediği için şampiyonluk kutlamalarında yer almadı.

RIBERY DE AYNI ŞEKİLDE KATILMAMIŞTI

Screenshot_3

Bayern Münih'in eski futbolcu Frank Ribery de, Sacha Boey gibi müslüman olduğu için alkolle kutlanan şampiyonluk sevincine katılmamış ve takım arkadaşlarından koşarak kaçmıştı.

Bu kutlamalar sırasında ise ilginç bir olay yaşanmıştı. Müslüman kişiliği ile bilinen Franck Ribery, kutlamalardan önce arkadaşlarını alkollü içecekleri kendisinden uzak tutmaları konusunda uyarmıştı. Fakat Boateng, bu uyarıyı dikkate almadı Ribery'nin başından aşağıya bira boşaltmıştı.

Takım arkadaşının bu hareketine oldukça kızan Ribery, "Boateng ile bir daha konuşmayacağım, müslüman olduğumu bilmesine rağmen yaptı bunu" diyerek takım arkadaşına olan tepkisini dile getirmişti.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jose Mourinho, eski öğrencisini Fenerbahçe'ye getiriyor! İtalyan basını golcü oyuncuyu resmen duyurduJose Mourinho, eski öğrencisini Fenerbahçe'ye getiriyor! İtalyan basını golcü oyuncuyu resmen duyurdu
Fenerbahçe'den Victor Osimhen hamlesi! Galatasaray taraftarını kızdıran gelişmeFenerbahçe'den Victor Osimhen hamlesi! Galatasaray taraftarını kızdıran gelişme
Anahtar Kelimeler:
Bayern München Sacha Boey haberler Spor Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Portekiz'de 6 bin dolar, Brezilya'da 5 bin dolar, Türkiye'de 30 bin dolar'

'Portekiz'de 6 bin dolar, Brezilya'da 5 bin dolar, Türkiye'de 30 bin dolar'

'500 bin TL'ye indirdim' Oto pazarında ilginç hareketlilik

'500 bin TL'ye indirdim' Oto pazarında ilginç hareketlilik

Fenerbahçe'den Victor Osimhen hamlesi! Galatasaray taraftarını kızdıran gelişme

Fenerbahçe'den Victor Osimhen hamlesi! Galatasaray taraftarını kızdıran gelişme

Sacha Boey, Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamasına katılmadı!

Sacha Boey, Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamasına katılmadı!

Fenerbahçe'de Tadic operasyonu

Fenerbahçe'de Tadic operasyonu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Devamını Gör

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.