Beşiktaş yönetiminin, altyapısından yetişen ve gelecekte A takımda görev alabilecek genç futbolcuların gelişimini hızlandırmak için yeni bir model üzerinde çalıştığı iddia edildi. Gazeteci Atakan Kurt'un aktardığı bilgilere göre siyah-beyazlılar, TFF 3. Lig'de mücadele eden Galata Spor'u pilot takım olarak değerlendirmeyi planlıyor.

GENÇ OYUNCULAR İÇİN YENİ ADRES: GALATA SPOR

Gündeme gelen plana göre Beşiktaş, A takım seviyesine çıkma potansiyeli bulunan genç futbolcularını maç tecrübesi kazanmaları amacıyla Galata Spor'a gönderecek. Böylece oyuncuların düzenli forma giyerek gelişimlerini sürdürmeleri ve profesyonel futbolun gerekliliklerine daha hızlı uyum sağlamaları hedefleniyor.

SERDAL ADALI YÖNETİMİNDEN ALTYAPI HAMLESİ

Söz konusu modelin hayata geçirilmesi halinde Beşiktaş, genç yeteneklerini farklı bir takımda takip etme ve gelişimlerini yakından değerlendirme fırsatı bulacak. Galata Spor'un pilot takım olarak kullanılmasıyla siyah-beyazlıların altyapıdan A takıma oyuncu kazandırma sürecinde yeni bir yol izlemesi bekleniyor.