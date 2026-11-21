Galatasaray'ın Samsunspor karşısında bulduğu ilk goldeki ofsayt tartışması büyümeye devam ediyor. Eski hakem Erman Toroğlu, pozisyonda Abdülkerim Bardakcı'nın kaleciyi etkilediğini savunarak VAR hakemi Erkan Engin'e tepki gösterdi.

ERMAN TOROĞLU'NDAN ERKAN ENGİN'E TEPKİ

Galatasaray'ın golünde Abdülkerim Bardakcı'nın pozisyonunu eleştiren Erman Toroğlu, VAR hakemi Erkan Engin'in müdahalede bulunması gerektiğini söyledi. Toroğlu, kale önündeki oyuncunun hareketine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Ey Balta Erkan Engin, kale önündeki Galatasaraylı futbolcu niye eğiliyor lan? Niye eğiliyor? Ya bir işi bırak, Erkan Engin, her şeyi bırak. O Galatasaraylı oyuncu pozisyon hırsızlığı yapıyor."

"BEN VAR OLSAM ÇAĞIRIRDIM"

Pozisyonun VAR tarafından yeniden incelenmesi gerektiğini belirten Toroğlu, eski hakemlik deneyimine de vurgu yaptı. Onur Yıldız'ın pozisyonun izlenmesi halinde vereceği kararı sorması üzerine Toroğlu, golün iptal edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Toroğlu, "Ya ben VAR olsam çağırırdım ya. Ayıptır söylemesi, 5 sene FIFA hakemliği yaptım" dedi.

Onur Yıldız'ın, "Ben diyelim Erkan Engin'im, sana dedim ki, 'Hocam izleme tavsiye ediyorum.' İzledin pozisyonu, ne karar verirsin?" sorusuna ise Toroğlu, "Ofsayt" yanıtını verdi. Yıldız'ın kalecinin engellenip engellenmediğini sorması üzerine de "Evet" ifadelerini kullandı.

ESKİ HAKEMLERDEN DE OFSAYT YORUMU

Galatasaray'ın golündeki pozisyon hakkında daha önce eski hakemler Fırat Aydınus ve Deniz Ateş Bitnel de değerlendirmelerde bulunmuştu.

Fırat Aydınus, Abdülkerim Bardakcı'nın kalecinin görüş alanını etkilediğini belirterek VAR hakeminin orta hakemi pozisyonu incelemeye davet etmesi gerektiğini savunmuştu. Aydınus, golün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesi gerektiğini ifade etmişti.

Deniz Ateş Bitnel de hem Barış Alper Yılmaz'ın hem de Abdülkerim Bardakcı'nın ofsayt pozisyonunda bulunduğunu belirterek Galatasaray'ın golünün geçersiz sayılması gerektiğini söylemişti.

GALATASARAY'DAN VAR HAKEMİ ERKAN ENGİN'E ÖNCEDEN TEPKİ

Öte yandan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş, karşılaşma öncesinde VAR hakemi Erkan Engin'in görevlendirilmesine tepki göstermişti.

Güneş, Gençlerbirliği maçında yaşanan penaltı pozisyonunda Erkan Engin'in VAR müdahalesinde bulunmadığını hatırlatarak aynı hakemin Samsunspor karşılaşmasına atanmasını eleştirmişti. Ayrıca Kocaelispor-Fenerbahçe maçında yabancı VAR hakemi görevlendirilirken Galatasaray'ın iç saha maçında bu uygulamanın tercih edilmemesini de sorgulamıştı.

Güneş açıklamasında, "Biz kimseye ayrıcalık yapılmasını istemiyoruz. Sadece adil ve eşit bir yönetim istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.