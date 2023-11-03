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Sacha Boey'den milli takım için büyük fedakarlık! Ailesinin tamamını Fransa'dan Türkiye'ye çağırdı

03.11.2023 11:52 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın performansıyla göz dolduran isimlerinden Sacha Boey için yönetim harekete geçti. Sarı-kırmızılı kurmaylar Fransız oyuncuyla yeni sözleşme yapıp serbest kalma bedelinin 25 milyon euro yapılması konusunda anlaşma sağlamak üzere... Bu gelişmenin üstüne Sacha Boey'in bir hayli morallendiği öğrenilirken Fransa Milli Takımı için de büyük fedakarlık yaptığı ortaya çıktı.

Sacha Boey'den milli takım için büyük fedakarlık! Ailesinin tamamını Fransa'dan Türkiye'ye çağırdı
Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Gösterdiği performansla birçok kulübü peşine takan Sacha Boey için yeni gelişmeler yaşanıyor. Sözleşme görüşmelerinde sona gelen sarı-kırmızılılar kısa süre içinde imza attırmak istiyor.

MAAŞINA BELİRGİN ZAM

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480 bin Euro (14.5 milyon TL) kazanan ve takımın en az alan yabancı ismi olan Fransız oyuncuya belirgin bir zam yapacak Galatasaray yönetimin bu hamlesi Sacha Boey'i bir hayli mutlu etmiş durumda.

MİLLİ TAKIM İÇİN BÜYÜK FEDAKARLIK

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Fransa Milli Takımına seçilebilmek için konsantrasyonunu üst düzeyde tutan Sacha Boey, gece hayatını tamamen yaşamından kaldırdı. Fransa'dan ailesini İstanbul'a getiren yıldız oyuncu, izin günlerini yakınlarıyla birlikte geçirerek konsantrasyonunun dağılmamasını sağlıyor.

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Sacha Boey fransa milli takımı galatasaray

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