Sacha Boey'den milli takım için büyük fedakarlık! Ailesinin tamamını Fransa'dan Türkiye'ye çağırdı

Gösterdiği performansla birçok kulübü peşine takan Sacha Boey için yeni gelişmeler yaşanıyor. Sözleşme görüşmelerinde sona gelen sarı-kırmızılılar kısa süre içinde imza attırmak istiyor.
480 bin Euro (14.5 milyon TL) kazanan ve takımın en az alan yabancı ismi olan Fransız oyuncuya belirgin bir zam yapacak Galatasaray yönetimin bu hamlesi Sacha Boey'i bir hayli mutlu etmiş durumda.
Fransa Milli Takımına seçilebilmek için konsantrasyonunu üst düzeyde tutan Sacha Boey, gece hayatını tamamen yaşamından kaldırdı. Fransa'dan ailesini İstanbul'a getiren yıldız oyuncu, izin günlerini yakınlarıyla birlikte geçirerek konsantrasyonunun dağılmamasını sağlıyor.