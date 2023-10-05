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Sacha Boey'in Fransa Milli Takımına alınmaması ülkede adeta kaos çıkarttı! Tecrübeli hoca açıklama yapmak zorunda kaldı...

05.10.2023 16:30 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın başarılı sağ beki Sacha Boey, Fransa Milli Takımı kadrosunda yer almadı. Sacha Boey'in kadroya alınmaması Fransız taraftarları bir hayli sinirlendirdi. Ülkede büyük olaya sebep olan bu olay Fransa Milli Takımını da şaşırttı. Birçok Fransız sosyal medya hesabı, Sacha Boey'in kadroya alınmamasını sert bir dille eleştirdi.

Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Fransa'nın Hollanda ve İskoçya ile oynayacağı Euro 2024 Elemeleri maçlarının kadrosu açıklandı. Galatasaray'da gösterdiği performansla büyük bir sıçrama yapan Sacha Boey'in takıma davet edilmemesi Fransa'da gündeme oturdu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ VAR

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Fransız taraftarlar, Deschamps'ın Sacha Boey'i kadroya almamasına yoğun tepki gösterdi. Yüksek takipçiye sahip Fransız hesaplar, Sacha Boey'e sahip çıkarak Deschamps'ın tercihini eleştirdi. Eleştirilere daha fazla dayanamayan Deschamps, Sacha Boey konusunda açıklama yapmak zorunda kaldı.

"KAPIMIZ ONA AÇIK"

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Didier Deschamps, Boey ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sacha Boey gibi sağ bek oynayan ve takip ettiğimiz başka futbolcular da var. Sacha Boey'i takip ediyoruz. Bu alanda rekabet olacak. Fransa Milli Takımı için şu an doğru kadro seçtiğimi düşünüyorum. Çok sayıda üst düzey oyuncumuz var. Fakat kapımız açık ona açık." ifadelerini kullandı.

SACHA BOEY PAYLAŞIM YAPTI

Fransa Milli Takımına davet edilmeyen Sacha Boey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir göndermede bulundu.

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Fransa Didier Deschamps Sacha Boey fransa milli takımı galatasaray da,

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