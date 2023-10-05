Sacha Boey'in Fransa Milli Takımına alınmaması ülkede adeta kaos çıkarttı! Tecrübeli hoca açıklama yapmak zorunda kaldı...

Fransa'nın Hollanda ve İskoçya ile oynayacağı Euro 2024 Elemeleri maçlarının kadrosu açıklandı. Galatasaray'da gösterdiği performansla büyük bir sıçrama yapan Sacha Boey'in takıma davet edilmemesi Fransa'da gündeme oturdu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ VAR

Fransız taraftarlar, Deschamps'ın Sacha Boey'i kadroya almamasına yoğun tepki gösterdi. Yüksek takipçiye sahip Fransız hesaplar, Sacha Boey'e sahip çıkarak Deschamps'ın tercihini eleştirdi. Eleştirilere daha fazla dayanamayan Deschamps, Sacha Boey konusunda açıklama yapmak zorunda kaldı.

"KAPIMIZ ONA AÇIK"

Didier Deschamps, Boey ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sacha Boey gibi sağ bek oynayan ve takip ettiğimiz başka futbolcular da var. Sacha Boey'i takip ediyoruz. Bu alanda rekabet olacak. Fransa Milli Takımı için şu an doğru kadro seçtiğimi düşünüyorum. Çok sayıda üst düzey oyuncumuz var. Fakat kapımız açık ona açık." ifadelerini kullandı.

SACHA BOEY PAYLAŞIM YAPTI

Fransa Milli Takımına davet edilmeyen Sacha Boey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir göndermede bulundu.



