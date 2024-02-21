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  4. Sacha Boey'in transfer olduğu Bayern Münih'te deprem! Thomas Tuchel ile sezon sonunda yollar ayrılıyor

Sacha Boey'in transfer olduğu Bayern Münih'te deprem! Thomas Tuchel ile sezon sonunda yollar ayrılıyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.02.2024 13:39 | Son Güncelleme:
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Alman devi Bayern Münih'te beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Münih ekibinin tecrübeli hocası Thomas Tuchel, yaptığı açıklamada sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. İşte detaylar...

Bayern Münih, teknik direktör Thomas Tuchel ile yollarını ayırıyor. Kulüpten yapılan açıklamada, Alman teknik adamın sezon sonunda görevden ayrılacağı belirtildi.

KENDİSİ AÇIKLADI

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Tuchel, "Bu sezonun bitmesiyle birlikte yollarımızı ayırma konusunda anlaştık. O zamana kadar ben ve teknik ekibim, maksimum başarıyı sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 50 yaşındaki teknik adamın, Bayern Münih ile mevcut sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyordu.

3 MAÇTA YENİLGİ

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Bayern Münih, oynadığı son 3 resmi maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Tuchel'in ekibi, Bundesliga'da Bayer Leverkusen'e 3-0, Bochum'a 3-2 kaybetti ve lider Leverkusen'in 8 puan gerisine düştü. Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde ise son 16 turu ilk maçında Lazio'ya deplasmanda 1-0 kaybetti.

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