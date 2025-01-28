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  4. Sacha Boey sonrası iyileşmeyen yaraya Mourinho'nun eski öğrencisi pansuman olacak!

Sacha Boey sonrası iyileşmeyen yaraya Mourinho'nun eski öğrencisi pansuman olacak!

28.01.2025 13:02
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Galatasaray transfer çalışmalarına devam ediyor, sarı kırmızılı taraftarların imzaların gecikmesi nedeniyle yönetime tepki var! Başkan Dursun Özbek, kurmaylarını topladı ve transferlerin kısa süre bitmesi konusunda uyarılarda bulundu. Adana Demirspor'dan Maestro ve Manchester United'tan Marcus Rashford ile ilgilenen Galatasaray, Mourinho'nun eski öğrencisini de renklerine bağlamak istiyor!

Sacha Boey sonrası iyileşmeyen yaraya Mourinho'nun eski öğrencisi pansuman olacak!

Sacha Boey'in Bayern Münih'e transfer olmasından sonra sağ bekte Kaan Ayhan'a şans veren Okan Buruk, sezon başında Kopenhag'tan gelen Jelert'in performansından da hiç memnun değil. Jelert'in takımdan ayrılması da gündemde...

Sarı kırmızılılar Kaan Ayhan'ı da daha çok orta sahada kullanmak istiyor. Fenerbahçe'nin Anderson Talisca, Diego Carlos ve Skriniar'i bitirmesinin ardından Galatasaray da sağ bek pozisyonu için milli takımın sağ bekinin peşine düştü!

ZEKİ ÇELİK GÜNDEME GELDİ

Önce İstanbulspor'dan Lille'ye transfer olan ve burada Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz gibi Türk oyuncularla birlike kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Zeki Çelik, İtalya'nın köklü ekiplerinden Roma'ya transfer olmuştu.

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MOURİNHO'NUN ESKİ ÖĞRENCİSİ GALATASARAY YOLCUSU

Jose Mourinho'nun Roma'yı çalıştırdığı dönemde de sık sık forma şansı verdiği isimlerden biri olan Zeki Çelik, Euro 2024'te de milli takımımızın formasını giydi.

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BU SEZON 3'LÜNÜN SAĞINDA OYNADI

Bu sezon Ranieri ile 3'lü stoper oynayan Roma'da sağ stoper poziyonunda da oynayan Zeki için Okan Buruk da olumlu referans verdi.
27 yaşındaki futbolcu 2022'de Lille'den 7.5 milyon Euro bedelle Roma'ya imza atmıştı. Zeki Çelik aynı zamanda milli takım formasını da 53 defa giydi. Zeki, milli takım formasıyla 2 de gol attı.

Adana'dan İstanbul'a gelecek... Fenerbahçe'nin peş peşe transferleri sonrası bir hamle de Galatasaray'dan! Adana'dan İstanbul'a gelecek... Fenerbahçe'nin peş peşe transferleri sonrası bir hamle de Galatasaray'dan!

Anahtar Kelimeler:
José Mourinho Zeki Çelik Sacha Boey
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