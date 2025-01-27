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Adana'dan İstanbul'a gelecek... Fenerbahçe'nin peş peşe transferleri sonrası bir hamle de Galatasaray'dan!

27.01.2025 18:24
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Süper Lig'in lideri Galatasaray, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Sarı kırmızılılar Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu'yu renklerine bağlamıştı. Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan Diego Carlos, PSG'den Milan Skriniar, Arabistan'dan da Talisca'yı transfer etmesi sonrası Galatasaray, Adana Demirspor'un orta sahasıyla ilgileniyor.

Adana'dan İstanbul'a gelecek... Fenerbahçe'nin peş peşe transferleri sonrası bir hamle de Galatasaray'dan!

Nevzat Dindar'ın duyurduğu bilgiye göre Galatasaray, Adana Demirspor'un Angolalı orta sahası Maestro ile transfer görüşmesi yapacak. Bu sene maddi zorluklarla boğuşan ve transfer yasağı olan Adana Demirspor'da yıldızı parlayan isimlerin başında gelen Maestro, Fenerbahçe karşısında oynadığı futbolla otoriterlerden tam not almıştı.

RİZE'YE ATTIĞI GOL AYAKTA ALKIŞLANDI

Adana Demirspor'un hafta sonu Rize ile oynadığı maçta harika bir gol atan Maestro, Çaykur Didi Stadyumu'nda rakip taraftarlar tarafından bile alkışlanmıştı. Angolalı oyuncu da Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor.

2003 doğumlu olan Maestro, Benfica'nın altyapısında yetişti. Süper Lig'de bu sezon 19 maça çıkan Maestro, bir gol sevinci yaşadı.

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SARA SAKATLANINCA OYUN AKSADI

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, yönetimden orta saha takviyesi istedi. Gabriel Sara'nın kupadaki Başakşehir maçında sakatlanmasından sonra Kerem Demirbay ve Berkan Kutlu'yu orada oynatan Okan Buruk istediği verimi alamadı. Son Konyaspor maçında orta sahada Toreira ve Kaan Ayhan oynamıştı.

Maestro'nun rotasyonda yer alacağı dönem dönem de ilk 11'de forma şansı yer alacağı belirtildi.

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Galatasaray'ın Maestro ile transfer görüşmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Maestro, takıma büyük katkı sağlar
Bence yeterli bir oyuncu değil
Galatasaray'ın orta sahası zaten güçlü
Transferin sonuçlarını görmek lazım

Anahtar Kelimeler:
transfer Adana Demirspor galatasaray
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