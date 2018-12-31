Saçı dökülenler bol bol bu yemeği yiyorlar

Besinlerde bulunan vitamin, mineral ve proteinler kan yoluyla saç köklerine kadar ulaşır. Köklere giden bu vitamin ve mineraller saç köklerini koruyarak güçlenmelerine yardımcı olur. Eğer sağlıksız besleniyorsanız saçlarınız da bundan etkilenecektir; kuru, kırılmış uçlar, mat görüntünün yanı sıra dökülmeler de gerçekleşecektir.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan sağlıklı saçlar için yeterli ve dengeli beslenmenin son derece önemli olduğuna dikkat çekiyor. Besin değeri zengin gıdalar tüketerek gür saçlara sahip olabilir ve dökülmelerin önüne geçebilirsiniz. Hatta Diyet Uzmanı Yeşim Özcan saçların beyazlama süresini bile geciktirebileceğinizi söylüyor.