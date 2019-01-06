Sacramento Kings 123 - 127 Golden State Warriors

Son şampiyon Warriors'ın 47'de 21, Kings'in 36'da 20 isabetle oynadığı karşılaşmada 41 üç sayı kaydedildi. Bu rakamla Kings-Warriors mücadelesi, Şubat 2018'de 40 üç sayı atılan Cleveland Cavaliers-Minnesota Timberwolves maçını geride bırakarak NBA'de en fazla üç sayı isabeti bulunan karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Warriors'ta Stephen Curry 42 sayı, 5 ribaunt, 2 asist, 2 top çalma, Kevin Durant 29 sayı, 5 ribaunt, 9 asist, 2 blokla sezonun 26. galibiyetinde önemli rol oynadı. Üst üste 4. olmak üzere 20. yenilgisini yaşayan Kings'te Buddy Hield, 32 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, Justin Jackson 28 sayı, 5 ribaunt, Bogdan Bogdanovic ise 17 sayı, 6 ribaunt, 7 asistlik performans sergiledi.

RAPTORS, BUCKS'I DEPLASMANDA YENDİ

Günün öne çıkan maçında milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Milwaukee Bucks, evinde Toronto Raptors'a 123-116 yenildi. Doğu Konferansı ikincisi Raptors'ta Kawhi Leonard 30 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, 5 top çalma, Pascal Siakam 30 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle sezonun 29. galibiyetinde öne çıktı.