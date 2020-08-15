Sacramento Kings'te Vlade Divac istifa etti

NBA takımı Sacramento Kings'te Vlade Divac ile yollar ayrıldı. Sacramento'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Divac'ın genel menajerlik görevinden ayrıldığı duyuruldu. Takımda genel menajerlik görevini geçici olarak Joe Dumars'ın yapacağı ifade edildi. Divac, 2015 yılında Kings'in genel menajer olarak görev almaya başlamıştı.
Vlade Divac, basketbolculuk kariyerinde NBA'de Los Angeles Lakers, Charlotte Hornets ve Sacramento Kings'te forma giymişti.
(İHA)
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