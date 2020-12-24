Sadakatsiz 11. son bölüm final sahnesi! Sadakatsiz'de Asya'ya kim saldırdı?

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz 23 Aralık Çarşamba akşamı 11. bölümüyle yayınlandı. Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümünde iki defa tehdit edilen Asya, saldırıya uğradı.

ASYA'YA SALDIRAN KİŞİ KİM ÇIKACAK?

Eve geldiğinde kapının önünde bulduğu not Asya'yı bir kez daha tedirgin eder. Asya, bunu Volkan'ın yaptırdığından şüphe eder. Özellikle hastanedeki yardımcısının uyarısı bu şüpheyi güçlendirir.

Bu olayın üzerinden çok zaman geçmeden ise Asya'nın evine yüzü maskeli biri girer ve Asya'ya saldırır. Asya'nın çığlıklarını duyan Bahar, soluğu onun yanında alıyor ve gördüğü manzara karşısında şoke oluyor.



Peki Asya'ya saldıran bu kişi kim çıkacak?



SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Evine yapılan saldırı Asya’yı huzursuz etse de Volkan’ın hayatlarına karışmasına izin vermemeye kararlıdır.



Volkan’ın attığı adımlar çevresi tarafından sorgulanırken, Gönül’ün bu soğuk savaşta yeni bir planı vardır.

Öte yandan, çevresindeki gerginlik Ali’yi olumsuz etkiler ve okulda yaşadığı bir problem beklenmedik sonuçlar doğurur.