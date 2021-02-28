MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Sadakatsiz 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Asya ve Sinan yakınlaşması Volkan'ı çıldırtıyor

Sadakatsiz 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Asya ve Sinan yakınlaşması Volkan'ı çıldırtıyor

28.02.2021 22:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in merakla beklenen 20. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Sadakatsiz'e yeni katılan Cemal Hünal'ın canlandırdığı Sinan karakteriyle Asya arasındaki yakınlık herkesin dikkatini çekmeye başlıyor. Volkan'ın kulağına giden söylentiler onu daha da kızdırır. Asya'nın yanına giderek Sinan ile görüşmemesi konusunda sert şeyler söyler. Volkan, Asya'yı Sinan ile görüşmemesi için tehdit ediyor. Ancak Asya'nın Volkan'da korkusu yoktur.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Cemal Hünal, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz 3 Mart Çarşamba akşamı 20. yeni bölümüyle ekranda olacak.

Sadakatsiz yeni bölümde Derin, Volkan'ı süründürmeye kararlıdır. Volkan'ın Haluk'un emriyle eve girmesi yasaklanmıştır.

Sinan ise sürpriz yapıp Asya'nın yanına kafeye gider. Sinan'ın geldiği sırada Derin ve Gönül başta olmak üzere herkes oradadır. Dedikodu kazanı kaynamaya başlar.

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de.

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere ile Derin'i Melis Sezen'den set fotoğrafı! Seren Serengil'den olay yorumSadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere ile Derin'i Melis Sezen'den set fotoğrafı! Seren Serengil'den olay yorum

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya'nın üniversiteden arkadaşı olan Sinan yıllar sonra Asya'nın karşısına çıktı.

cemal1

Asya'nın zor zamanlar geçirdiğini öğrenen Sinan hemen duruma el koydu ve onunla bir kaçamak planladı.
60337035ebc83018504b18f1
Başta bu fikre sıcak bakmayan Asya, Volkan'ın onu kıskandığını anlayınca kabul etti.

cemalasya1
Sinan ve Asya soluğu İstanbul'da aldı. İkili burada çok eğlenceli vakit geçirdi. Ancak Volkan Asya'nın izini sürmeye devam etti.

cemalasya2

VOLKAN VE SİNAN'IN ASYA KAVGASI!

Asya'nın küçük bir tatil için İstanbul'a gittiğini öğrenen Volkan çılgına döndü. Tekirdağ'dan uzaklaşıp Sinan'la İstanbul'a gelen Asya ise uzun bir aradan sonra nefes aldı. Asya'nın kaldığı oteli Ali'den öğrenen Volkan ise daha fazla duramadı ve İstanbul'un yolunu tuttu.
60337035ebc83018504b18f4

Otele gelen Volkan, Sinan ve Asya'yı gördü. Öfkesini saklayamayan Volkan Asya'ya hakaret etmeye başladı.

cemalvlkan4434

Bu durum karşısında kayıtsız kalamayan Sinan ise gereğini yaptı. Volkan ve Sinan arasında bir anda ipler gerildi. Yumruk yumruğa kavga eden Volkan ve Sinan karakolluk oldu.

cemalvolkan11

DERİN VOLKAN'I TERK ETTİ

Volkan'ın izini süren Derin artık yolun sonuna geldi. Volkan'ın sürekli Asya'nın yanında olması, Asya'nın Derin'e anlattıkları onu büyük bir şüpheye sürükledi. Volkan'la tam arayı düzelttiğini düşünürken Asya'nın İstanbul'a gitmesi ve peşinden Volkan'ın da gittiğini öğrenen Derin büyük bir yıkım yaşadı. Daha fazla dayanamayan Derin bir karar aldı. Volkan'a bir not yazıp evi terk eden Derin en vurucu hamlesini yaptı. Gece yarısı eve gelen Volkan ise Derin'in "Artık bitti. Asya'ya dönebilirsin" notuyla karşılaştı.

volkan2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e sürpriz Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e sürpriz
Çukur'da Yamaç'a Vartolu darbesi! Düşman mı olacaklar?Çukur'da Yamaç'a Vartolu darbesi! Düşman mı olacaklar?
Hasan Can Kaya'nın şovları YouTube'dan neden kaldırıldı?Hasan Can Kaya'nın şovları YouTube'dan neden kaldırıldı?
Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi, Cansu Dere,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Kısıtlamada valinin denetimine takıldı, 'Ağzınıza layık tava yaptırdım' dedi

Kısıtlamada valinin denetimine takıldı, 'Ağzınıza layık tava yaptırdım' dedi

Akşener'den 'Uygur Türklerine soykırım' talebi

Akşener'den 'Uygur Türklerine soykırım' talebi

İddia sonrası köy karıştı! Büyük gerginlik

İddia sonrası köy karıştı! Büyük gerginlik

Motorlu kuryenin korkunç ölümüyle ilgili yeni gelişme

Motorlu kuryenin korkunç ölümüyle ilgili yeni gelişme

Rıdvan Dilmen'den Süper Lig'i sarsacak iddia!

Rıdvan Dilmen'den Süper Lig'i sarsacak iddia!

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Banyodan üstsüz pozunu paylaştı

Banyodan üstsüz pozunu paylaştı

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

Bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

İbo Show'un konukları belli oldu!

İbo Show'un konukları belli oldu!

Hayranlarını şaşırttı! 'Yorgunum, çıplağım ve...'

Hayranlarını şaşırttı! 'Yorgunum, çıplağım ve...'

Diğer Haberler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da İlyas'tan Hızır'a intikam sözü: Herkesi öldüreceğim

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da İlyas'tan Hızır'a intikam sözü: Herkesi öldüreceğim

Seren Serengil'in Cansu Dere ve Melis Sezen tepkisi olay olmuştu! Sadakatsiz'in yapım şirketinden ilginç gönderme!

Cansu Dere'nin Sadakatsiz paylaşıma kızan Serengil'e olay gönderme!

Kuruluş Osman'da Selcan Hatun neden yok? Didem Balçın Kuruluş Osman'dan ayrıldı mı?

Kuruluş Osman'da Selcan Hatun neden yok? Didem Balçın Kuruluş Osman'dan ayrıldı mı?

Alev Alev 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Alev Alev'de bir yangın şoku daha!

Alev Alev 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Alev Alev'de bir yangın şoku daha!

Çukur 118. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Çukur'da Yamaç'a Vartolu ve Efsun darbesi!

Çukur'da Yamaç'a Vartolu darbesi! Düşman mı olacaklar?

Akrep dizisine flaş transfer! Çağdaş Onur Öztürk, Ahmet rolüyle dengeleri değiştirecek!

Akrep dizisine flaş transfer! Çağdaş Onur Öztürk, Ahmet rolüyle dengeleri değiştirecek!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.