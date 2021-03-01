Seren Serengil'in Cansu Dere ve Melis Sezen tepkisi olay olmuştu! Sadakatsiz'in yapım şirketinden ilginç gönderme!

Kanal D'de ekrana gelen Sadakatsiz'de Asya karakterini canlandıran Cansu Dere, dizide Derin karakterine hayat veren Melis Sezen'le çekilen bir fotoğrafını Instagram'dan paylaşmıştı.

"SEN DE GÖZÜMDEN DÜŞME"

İki başrol oyuncunun samimi pozunu gören Seren Serengil ise yaptığı ilginç paylaşımla dikkat çekmişti. Fotoğrafı kendi Instagram hesabından yayınlayan Seren Serengil, “Sen de gözümden düşme istersen. Kocanın metresiyle hatıra fotoğrafı neyin kafası” ifadelerini kullanmıştı.



YAPIM ŞİRKETİNDEN SERENGİL'E GÖNDERME!

Sadakatsiz dizisinin yapım şirketi Medyapım ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Seren Serengil'e gönderme yaptı. Cansu Dere ve Melis Sezen'in fotoğrafını paylaşan Medyapım, “Derin ve Asya’nın gerçekte Melis ve Cansu olduğuna yemin edebiliriz ama galiba bunu asla kanıtlayamıyoruz" notunu yazdı.



