Sadakat dizisi ikinci sezon bölümleriyle ilk sezonda olduğu gibi adından söz ettiriyor. Televizyon izleyicisinin beğenerek izlediği Sadakatsiz'de geçtiğimiz haftalarda bir gelişme yaşandı. Sadakatsiz'de Melih ve Bahar karakterlerine hayat veren Yeliz Kuvancı ile Ali İl hakkında yaşanan bu gelişmenin ardından Sadakatsiz Bahar diziden ayrıldı mı? Yeliz Kuvancı Sadakatsiz dizisinde neden yok? sorularının yanıtına ulaşmak isteyen izleyiciler internette araştırma yapmaya başladı. Biz de dizinin sıkı takipçileri için Sadakatsiz'de Bahar karakterini canlandıran Yeliz Kuvancı'ya ilişkin son gelişmenin ayrıntılarına bilgilere haberimizde yer verdik.

SADAKATSİZ BAHAR DİZİDEN AYRILDI MI?

Sadakatsiz'de Bahar karakterini canlandıran Yeliz Kuvancı ile ilgili gelişme basında yer almıştı. Sevilen dizi Sadakatsiz'in yeni bölümü 9 Şubat 2022 Çarşamba akşamı Kanal D izleyicisiyle buluşacak. Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Berkay Ateş’in başrolünü paylaştığı Sadakatsiz dizisinde Melih ve Bahar karakterlerini canlandıran Ali İl ve Yeliz Kuvancı diziden ayrıldı.

YELİZ KUVANCI SADAKATSİZ DİZİSİNDE NEDEN YOK?

Yeliz Kuvancı ile Ali İl, Sadakatsiz dizisinden ayrıldı. İlk olarak 9 Eylül 2015'te BBC One'da yayınlanan ve o döneme damga vuran Docter Foster dizisinden uyarlanan Sadakatsiz'de 2 karakter hikayelerinin sona ermesi nedeniyle dizide olmayacak.

YELİZ KUVANCI KİMDİR?

Yeliz Kuvancı, 28 Şubat 1987 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ünlü oyuncu, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünden mezun olmuştur.

İlk oyunculuk deneyimini 2010 yılında 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde canlandırdığı İnci adındaki müzik öğretmeni karakteriyle yaşayan Kuvancı, 2011-2012 sezonunda 'Seni Bana Yazmışlar' adlı komedi dizisinde rol aldı.

TRT 1'de yayımlanan 'Böyle Bitmesin' adlı dizideki oyunculuğuyla beğeni toplayan Kuvancı, 'Kocamın Ailesi' ve 'Hangimiz Sevmedik' adlı dizilerinde de oynamıştır.

Yine TRT 1'de yayımlanan 'Tutunamayanlar' dizisinde Ayşe karekterini canlandıran Yeliz Kuvancı, şu an Kanal D'de yayımlanan 'Sadakatsiz' dizisinde Bahar Gelik karakterini canlandırmaktadır.

1,74 cm boyunda olan başarılı oyuncu, Ali İl ile evlidir.

ALİ İL KİMDİR?

Ali İl, 16 Kasım 1981 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezundur. 2002 yılında oyunculuk kariyerine adım atan Ali İl, 2005 yılında rol aldığı Küçük Kadınlar dizisinde canlandırdığı Ali karakteri ile tanınmaya başlamıştır.

Poyraz Karayel, Böyle Bitmesin, Seni Bana Yazmışlar, Küçük Kadınlar, Seher vakti, Aşk bir yalan, Ihlamurlar Altında, Türkü filmi, Kırık Kanatlar ve Sırlar Dünyası gibi dizilerde rol alan Ali İl şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Savaşçı dizinde Murat Kopuz karakterine hayat vermektedir. Ali İl 1.78 metre boyunda, 74 kilo ve Akrep burcudur.

