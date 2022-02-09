MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Sadakatsiz Bahar diziden ayrıldı mı? Yeliz Kuvancı Sadakatsiz dizisinde neden yok?

Sadakatsiz Bahar diziden ayrıldı mı? Yeliz Kuvancı Sadakatsiz dizisinde neden yok?

09.02.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz dizisi reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Berkay Ateş’in başrolünü paylaştığı diziye geçtiğimiz haftalarda yeni bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda Sadakatsiz Bahar diziden ayrıldı mı? Yeliz Kuvancı Sadakatsiz dizisinde neden yok? soru ve konu başlıkları dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Sadakatsiz dizisinde Bahar karakterine hayat veren Yeliz Kuvancı'ya ilişkin detaylar haberimizde...

Sadakatsiz Bahar diziden ayrıldı mı? Yeliz Kuvancı Sadakatsiz dizisinde neden yok?

Sadakat dizisi ikinci sezon bölümleriyle ilk sezonda olduğu gibi adından söz ettiriyor. Televizyon izleyicisinin beğenerek izlediği Sadakatsiz'de geçtiğimiz haftalarda bir gelişme yaşandı. Sadakatsiz'de Melih ve Bahar karakterlerine hayat veren Yeliz Kuvancı ile Ali İl hakkında yaşanan bu gelişmenin ardından Sadakatsiz Bahar diziden ayrıldı mı? Yeliz Kuvancı Sadakatsiz dizisinde neden yok? sorularının yanıtına ulaşmak isteyen izleyiciler internette araştırma yapmaya başladı. Biz de dizinin sıkı takipçileri için Sadakatsiz'de Bahar karakterini canlandıran Yeliz Kuvancı'ya ilişkin son gelişmenin ayrıntılarına bilgilere haberimizde yer verdik.

SADAKATSİZ BAHAR DİZİDEN AYRILDI MI?

Sadakatsiz'de Bahar karakterini canlandıran Yeliz Kuvancı ile ilgili gelişme basında yer almıştı. Sevilen dizi Sadakatsiz'in yeni bölümü 9 Şubat 2022 Çarşamba akşamı Kanal D izleyicisiyle buluşacak. Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Berkay Ateş’in başrolünü paylaştığı Sadakatsiz dizisinde Melih ve Bahar karakterlerini canlandıran Ali İl ve Yeliz Kuvancı diziden ayrıldı.

YELİZ KUVANCI SADAKATSİZ DİZİSİNDE NEDEN YOK?

Yeliz Kuvancı ile Ali İl, Sadakatsiz dizisinden ayrıldı. İlk olarak 9 Eylül 2015'te BBC One'da yayınlanan ve o döneme damga vuran Docter Foster dizisinden uyarlanan Sadakatsiz'de 2 karakter hikayelerinin sona ermesi nedeniyle dizide olmayacak.

Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?

YELİZ KUVANCI KİMDİR?

Yeliz Kuvancı, 28 Şubat 1987 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ünlü oyuncu, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünden mezun olmuştur.

İlk oyunculuk deneyimini 2010 yılında 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde canlandırdığı İnci adındaki müzik öğretmeni karakteriyle yaşayan Kuvancı, 2011-2012 sezonunda 'Seni Bana Yazmışlar' adlı komedi dizisinde rol aldı.

TRT 1'de yayımlanan 'Böyle Bitmesin' adlı dizideki oyunculuğuyla beğeni toplayan Kuvancı, 'Kocamın Ailesi' ve 'Hangimiz Sevmedik' adlı dizilerinde de oynamıştır.

Yine TRT 1'de yayımlanan 'Tutunamayanlar' dizisinde Ayşe karekterini canlandıran Yeliz Kuvancı, şu an Kanal D'de yayımlanan 'Sadakatsiz' dizisinde Bahar Gelik karakterini canlandırmaktadır.

1,74 cm boyunda olan başarılı oyuncu, Ali İl ile evlidir.

Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?

ALİ İL KİMDİR?

Ali İl, 16 Kasım 1981 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezundur. 2002 yılında oyunculuk kariyerine adım atan Ali İl, 2005 yılında rol aldığı Küçük Kadınlar dizisinde canlandırdığı Ali karakteri ile tanınmaya başlamıştır.

Poyraz Karayel, Böyle Bitmesin, Seni Bana Yazmışlar, Küçük Kadınlar, Seher vakti, Aşk bir yalan, Ihlamurlar Altında, Türkü filmi, Kırık Kanatlar ve Sırlar Dünyası gibi dizilerde rol alan Ali İl şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Savaşçı dizinde Murat Kopuz karakterine hayat vermektedir. Ali İl 1.78 metre boyunda, 74 kilo ve Akrep burcudur.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sadakatsiz Melih diziden ayrıldı mı? Ali İl Sadakatsiz dizisinde neden yok?Sadakatsiz Melih diziden ayrıldı mı? Ali İl Sadakatsiz dizisinde neden yok?
Başına talih kuşu kondu! Yeni adresi şaşırttıBaşına talih kuşu kondu! Yeni adresi şaşırttı
Göğüs dekolteli poza tepki! 'Acil silikon taktır!'Göğüs dekolteli poza tepki! 'Acil silikon taktır!'
Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Halil Falyalı'nın katil zanlılarının fotoğrafları ortaya çıktı!

Halil Falyalı'nın katil zanlılarının fotoğrafları ortaya çıktı!

Kocaeli'de gece yarısı kahreden kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti, kızları ağır yaralı

Kocaeli'de gece yarısı kahreden kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti, kızları ağır yaralı

Ev ve arsa sahipleri dikkat! İşte detaylar; Ödeme, emekli, ceza…

Ev ve arsa sahipleri dikkat! İşte detaylar; Ödeme, emekli, ceza…

Halil Falyalı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti! Arkadaki araçta eşi ve çocukları da vardı

Halil Falyalı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti! Arkadaki araçta eşi ve çocukları da vardı

Sultangazi'de akılalmaz görüntüler! Önce duygu sömürüsü yaptılar, sonra oynadılar

Sultangazi'de akılalmaz görüntüler! Önce duygu sömürüsü yaptılar, sonra oynadılar

Elektrik faturasında saat 22.00 detayı!

Elektrik faturasında saat 22.00 detayı!

İlginizi Çekebilir

Sigaranın üzerindeki patlıcan etkisi! Bağımlılara birebir

Sigaranın üzerindeki patlıcan etkisi! Bağımlılara birebir

Polislere zor anlar yaşatmıştı! Mehter marşı eşliğinde bozkurt işareti yaptı

Polislere zor anlar yaşatmıştı! Mehter marşı eşliğinde bozkurt işareti yaptı

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Siz bu hatayı asla yapmayın! "Utanç verici"

Siz bu hatayı asla yapmayın! "Utanç verici"

Her zerresi faydalı! Sevseniz de sevmeseniz de yemelisiniz

Her zerresi faydalı! Sevseniz de sevmeseniz de yemelisiniz

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.