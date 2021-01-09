Sadakatsiz'deki çekim hatası izleyicilerin gözünden kaçmadı!

Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Özge Özder’in paylaştığı, Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Sadakatsiz, yılbaşı nedeniyle vermiş olduğu 1 haftalık aranın ardından ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
Sevilen dizinin merakla beklenen 13’üncü bölüm fragmanı yayınlanırken, dizinin geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bölümündeki çekim hatası olay oldu.
Asya’nın yakın plan çekiminde arkadaki yansımanın, çekiminde devamında kaybolduğu görüldü.
Çekim planı değiştiğinde arka planda sarı olarak gözüken yansımanın, maviye dönüşmesi izleyicilerin gözünden kaçmadı.
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