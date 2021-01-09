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Sadakatsiz'deki çekim hatası izleyicilerin gözünden kaçmadı!

09.01.2021 13:36 | Son Güncelleme:
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Sadakatsiz'deki çekim hatası izleyicilerin gözünden kaçmadı!

Kanal D ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Sadakatsiz’in 13’üncü bölüm fragmanı yayınlandı. Entrika ve gizemlerle dolu Sadakatsiz dizisinin geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümündeki çekim hatası sosyal medyada gündeme oturdu.

Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Özge Özder’in paylaştığı, Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Sadakatsiz, yılbaşı nedeniyle vermiş olduğu 1 haftalık aranın ardından ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Sevilen dizinin merakla beklenen 13’üncü bölüm fragmanı yayınlanırken, dizinin geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bölümündeki çekim hatası olay oldu.

Asya’nın yakın plan çekiminde arkadaki yansımanın, çekiminde devamında kaybolduğu görüldü.

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Çekim planı değiştiğinde arka planda sarı olarak gözüken yansımanın, maviye dönüşmesi izleyicilerin gözünden kaçmadı.
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