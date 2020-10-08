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Sadakatsiz dizisi sosyal medyada gündem oldu! Cansu Dere'nin Asya karakteri akıllara Ezel'deki Eyşan'ı getirdi!

08.10.2020 02:27 | Son Güncelleme:
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Sadakatsiz dizisi sosyal medyada gündem oldu! Cansu Dere'nin Asya karakteri akıllara Ezel'deki Eyşan'ı getirdi!

Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerde oynadığı Sadakatsiz dizisi 1. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Kanal D'de ekrana gelen ve Doctor Foster dizisinin uyarlaması olan Sadakatsiz'de Asya karakterine hayat veren Cansu Dere'nin hayatı, eşi Volkan'ın kendisini aldattığını öğrenmesiyle değişti. Cansu Dere ve Sadakatsiz dizisi sosyal medyada gündem oldu. İhanetiyle Ezel dizisine damga vuran Eyşan rolünü canlandıran Cansu Dere hakkında ise sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı.

Kanal D'nin yeni dizisi Sadakatsiz 1. bölümüyle 7 Ekim Çarşamba akşamı seyirciyle buluştu. Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in ilk bölümünde Asya, çok sevdiği eşi Volkan'ın kendisini aldattığını anlayınca yıkıldı. Cansu Dere'nin en sevdiği kişi tarafından ihanete uğraması ise akıllara Ezel dizisini getirdi. Sosyal medyada ise Ezel'de ihanetiyle unutulmayan Eyşan karakterini canlandıran Cansu Dere hakkında çok sayıda esprili yorum yapıldı. Sosyal medyada Ezel dizisine atıfta bulunularak "Eyşan yaptıklarının bedelini ödüyor" paylaşımı da dikkat çekti.

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SOSYAL MEDYADA EYŞAN RÜZGARI!

İşte Twitter'da Cansu Dere ve Eyşan karakteri hakkında yapılan paylaşımlardan bazıları.

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Kenan İmirzalığolu'nun canlandırdığı Ezel karakteri, çok sevdiği Eyşan tarafından en yakın arkadaşıyla aldatılmıştı. Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizileri arasında yer alan Ezel, 2009'da yayınlamaya başlamış ve 2 sezon sürmüştü.

SADAKATSİZ 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Sadakatsiz dizisi yeni bölüm fragmanında, Asya, Volkan'a ihanetini itiraf ettirmeye çalışıyor. Sadakatsiz yeni bölümde, olan biteni anlayan Asya, Volkan ile konuşmaya kararlıdır. İhanetini itiraf ederse her şeyin eskisi gibi olacağını söyler. Zira hala Volkan'ı sevdiğini dile getirir. Ancak bu çaba nafiledir. Volkan ihaneti itiraf etmeye yanaşmaz.

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali’ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır.

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Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri. Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek.

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Volkan’ı, evliliğini ve mutlu sandığı yuvayı sorgulamaya başladığında karşısına çıkan her bir iz, onu bambaşka sonuçlara ulaştırır. Asya bu hikayenin kurbanı olmamak için ne gerekirse yapmaya hazırdır.

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