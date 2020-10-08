Sadakatsiz dizisi sosyal medyada gündem oldu! Cansu Dere'nin Asya karakteri akıllara Ezel'deki Eyşan'ı getirdi!

Sadakatsiz dizisi yeni bölüm fragmanında, Asya, Volkan'a ihanetini itiraf ettirmeye çalışıyor. Sadakatsiz yeni bölümde, olan biteni anlayan Asya, Volkan ile konuşmaya kararlıdır. İhanetini itiraf ederse her şeyin eskisi gibi olacağını söyler. Zira hala Volkan'ı sevdiğini dile getirir. Ancak bu çaba nafiledir. Volkan ihaneti itiraf etmeye yanaşmaz.

Kenan İmirzalığolu'nun canlandırdığı Ezel karakteri, çok sevdiği Eyşan tarafından en yakın arkadaşıyla aldatılmıştı. Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizileri arasında yer alan Ezel, 2009'da yayınlamaya başlamış ve 2 sezon sürmüştü.

İşte Twitter'da Cansu Dere ve Eyşan karakteri hakkında yapılan paylaşımlardan bazıları.

Kanal D'nin yeni dizisi Sadakatsiz 1. bölümüyle 7 Ekim Çarşamba akşamı seyirciyle buluştu. Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in ilk bölümünde Asya, çok sevdiği eşi Volkan'ın kendisini aldattığını anlayınca yıkıldı. Cansu Dere'nin en sevdiği kişi tarafından ihanete uğraması ise akıllara Ezel dizisi ni getirdi. Sosyal medyada ise Ezel'de ihanetiyle unutulmayan Eyşan karakterini canlandıran Cansu Dere hakkında çok sayıda esprili yorum yapıldı. Sosyal medyada Ezel dizisine atıfta bulunularak "Eyşan yaptıklarının bedelini ödüyor" paylaşımı da dikkat çekti.

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali’ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır.

Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri. Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek.

Volkan’ı, evliliğini ve mutlu sandığı yuvayı sorgulamaya başladığında karşısına çıkan her bir iz, onu bambaşka sonuçlara ulaştırır. Asya bu hikayenin kurbanı olmamak için ne gerekirse yapmaya hazırdır.

