Sadakatsiz dizisinde merakla beklenen transfer gerçekleşti!

Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in başrollerinde yer aldığı dizinin hikayesinde bazı değişiklikler bekleniyor. Dizinin ilk sezon sonlarına doğru Bennu Yıldırımlar etkili bir rolle hikâyeye dahil olmuştu.

Ardından Alev Alev dizisinde iyi bir performans ortaya koyan Berkay Ateş’in ikinci sezonda yapıma katılacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Ünlü oyuncunun yeni sezonda Sadakatsiz ekibi ile bir arada olması bekleniyor. Dizinin çekimleri için ekibin Eylül başında sette buluşması planlanıyor.

BERKAY ATEŞ, SADAKATSİZ KADROSUNDA

Berkay Ateş yeni bir karakter ile hikâyede güçlü bir pozisyonda yerini alacak. Dizinin 15 Eylül tarihinde 32. bölüm ile birlikte yeniden ekranda olması da bekleniyor.

Kanal D’nin fazla gecikmeden diziyi ekrana getirmek ve reytingler noktasında avantaj sağlamak istediği gelen bilgiler arasında.

