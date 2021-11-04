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Sadakatsiz dizisindeki rüşvet sahnesi için savcılığa suç duyurusu!

04.11.2021 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cansu Dere, Melis Sezen, Berkay Ateş, Caner Cindoruk'un başrollerde oynadığı Sadakatsiz dizisindeki, rüşvet sahnesi tapu çalışanlarını kızdırdı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) , Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisindeki rüşvet sahnesi için kurum çalışanlarının zan altında bırakıldığı gerekçesiyle RTÜK'e başvurdu. Çalışanların bağlı olduğu Bayındır Memur-Sen de Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu bulundu.

Sadakatsiz dizisindeki rüşvet sahnesi için savcılığa suç duyurusu!

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü "Sadakatsiz" dizisindeki bir sahnede kurum çalışanlarının zan altında bırakıldığı gerekçesiyle RTÜK'e başvururken, tapu çalışanlarının bağlı olduğu Bayındır Memur-Sen de Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün (TKGM), Kanal D ekranlarında yer alan Sadakatsiz dizisindeki rüşvet sahnesiyle ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kurum çalışanları 3 Kasım'da Kanal D'de yayımlanan 'Sadakatsiz' dizisinde geçen bir sahnede yaratılmaya çalışılan algı ile zan altında bırakılmaya çalışıldı. Kurumumuz ve personelimize yönelik, düşünce ve ifade özgürlüğü ile eleştiri hakkının sınırlarını aşan gerçeklikle bağdaşmayan bu yayını asla kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

RTÜK'E BAŞVURU

Açıklamada, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun kapsamında "yayın hizmetlerine aykırı olan söz konusu yayın hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması ile ilgili olarak Radyo Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) başvurulduğu, Kanal D'ye de tekzip gönderildiği" bildirildi.

SENDİKADAN SUÇ DUYURUSU

Bayındır Memur-Sen'den yapılan açıklamada da sendikanın konu ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğu duyuruldu.

"Söz konusu dizide sözde tapu memurunun rüşvet ile hizmet verme sahnesinin gösterildiği" belirtilen açıklamada, "Tapu çalışanları ve saygıdeğer kurum alenen rüşvetçi damgasıyla kamuoyu önünde aşağılandı. Mesai mefhumu gözetmeden özveriyle çalışan bütün TKGM çalışanları çirkin bir ithamla karşılaşmışlardır" ifadeleri yer aldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Tapu Kadastro Sadakatsiz dizisi
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