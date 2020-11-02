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Sadakatsiz dizisine sürpriz oyuncu! Kenan Ece hangi rolde oynayacak?

02.11.2020 02:42 | Son Güncelleme:
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Sadakatsiz dizisine sürpriz oyuncu! Kenan Ece hangi rolde oynayacak?

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in kadrosuna ünlü oyuncu Kenan Ece katıldı. Kenan Ece, başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerde oynadığı Sadakatsiz'e ilerleyen bölümlerde katılacak.

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu, senaryosunu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk’un kaleme aldığı, başrollerinde; Cansu Dere, Caner Cindoruk ile Melis Sezen'in yer aldığı dizinin kadrosuna 'Güllerin Savaşı' ve 'Avlu'da yer alan Kenan Ece dahil oldu.

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Sadakatsiz dizisi 5. yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz son bölümde Asya çevresindeki herkesin kendisine yalan söylediğini bile bile, intikam için bir şey olmamış gibi hayatına devam etmeye karar verdi. Diğer yandan ise Volkan, Asya'ya yalanlarına devam etti.

Avukat tutan Asya, Volkan'dan mal varlığını da tamamen geri alarak boşanmak için aldatmayla ilgili delil toplamaya başladı. Diğer yandan ise Mert, aşık olduğu Asya'ya Volkan konusunda yardım etmek istediğini söyledi.

ASYA İHANETİ GÖZLERİYLE GÖRDÜ

Sadakatsiz'in son bölümünde Volkan'a gelen telefon, ihaneti bir kez daha gözler önüne seriyor. Volkan'ın annesinin vefat haberini alan Derin, onun yanına gidiyor. Geç saatte Volkan'ın yanına gelerek, onu teselli etmek istiyor.
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Ondan gelen telefonla evden ayrılan Volkan, Asya'nın radarına takılıyor. Asya, onu takip ediyor. Yolun sonunda ise Derin'in arabasında Volkan'la ikisini samimi bir şekilde görüyor.

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İhanet artık Asya için dayanılmaz bir noktaya gelse de güçlü durmaya çalışan Asya'nın bundan sonraki hamlesi merak konusu oluyor!

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