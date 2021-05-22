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Sadakatsiz dizisinin Derin’i Melis Sezen son fotoğraflarıyla ortalığı yıktı geçti

22.05.2021 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle genç yaşında başarısını gözler önüne seren Melis Sezen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da ön plana çıkan isimlerden.

Sadakatsiz dizisinin Derin’i Melis Sezen son fotoğraflarıyla ortalığı yıktı geçti

Melis Sezen, Instagram hesabından yaptığı şuh paylaşımlarla ortalığı yıktı geçti. Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk gibi iki başarılı isimle birlikte başrolü üstlenen genç oyuncu Melis Sezen, dizide canlandırdığı Derin karakteriyle adını daha çok duyurdu.

Melis Sezen, ilk başrolünü Leke dizisiyle oynamıştı. Ancak dizi kısa sürmüştü. Daha sonra Sevgili Geçmiş dizisinde de yine başrolde yer alıyordu ama Sadakatsiz’deki kadar dikkat çekmemişti.

Melis Sezen’in kariyerinde ciddi bir sıçrama yaşatan Sadakatsiz dizisi ve Derin karakteri, izleyenlerin hafızalarına kazınan rolüyle birlikte oyuncunun hayran sayısını da her geçen gün artıyor.

MELİS SEZEN SOSYAL MEDYAYI YIKTI

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Melis Sezen, son gönderisinde dizide giydiği çiçekli elbiseyle pozlar verdi.

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Şuh halleriyle fotoğraflara yansıyan Melis Sezen’e hayranları beğeni ve övgü dolu yorumlar yaptı.

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Adeta ‘ateş ediyor’ dedirten pozlarıyla dikkat çeken Sezen’e rol arkadaşlarından Özge Özder ve Cansu Dere’den de beğeni geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Melis Sezen
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