Sadakatsiz dizisinin Derya’sı Özge Özder isyan etti: 'Rahatsız olan...'

Ekranlarda fırtına gibi esen Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Doktor Derya karakteriyle hayranlarının beğenisini toplayan Özge Özder, geçtiğimiz günlerde anne oldu. Müzisyen Sinan Güleryüz ile evli olan Özge Özder, tüm hamilelik süreci boyunca kamera karşısında kalmaya devam etti. Özge Özder, doğumdan kısa bir süre sonra da sete geri döndü.

ÖZGE ÖZDER OLUMSUZ YORUMLARA KAYITSIZ KALAMADI

Instagram’dan sık sık videolar paylaşan Özge Özder, kızı Eva’nın hayatlarına gelişleriyle birlikte yaşadıkları heyecanı da paylaşıyor. Eva’nın 40’ı çıktıktan sonra yüzünü de gösteren oyuncu, şimdilerde sık sık kızının sevimli hallerini paylaşmakta.

Oyuncunun paylaşımlarına gelen yorumlar genelde pozitif anlamda olsa da bazıları oldukça olumsuzdu.

Bir paylaşımında bir arkadaşı için ‘süt annemiz’ yorumunu yapması, farklı algılara yol açmış. Özder, yaşadığı bir sıkıntı nedeniyle sütünün gelmemesi üzerine, 5 aylık bebeği olan bir arkadaşının imdadına yetiştiğini ve birkaç kez Eva’ya süt sağıp getirdiğini anlattı.

Paylaşımların altına gelen “emzirmek zoruna mı gitti?” yorumu oyuncuyu rahatsız etti.