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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen banyodan paylaştı, sosyal medya yıkıldı!

27.10.2021 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle ekranda fırtına gibi esen Melis Sezen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Güzel oyuncunun banyodan yaptığı paylaşım binlerce beğeni aldı.

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen banyodan paylaştı, sosyal medya yıkıldı!

Kanal D’nin çok izlenen Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle yıldızı parlayan genç oyuncu Melis Sezen, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Instagram’da 1 buçuk milyona yakın takipçisi olan Melis Sezen, takipçilerine sık sık fotoğraf paylaşıyor. Melis Sezen son olarak da sosyal medyada banyoda karşısında verdiği pozla dikkatleri üzerine çekti.

banyo

Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen, oyunculuk performansıyla olduğu kadar güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Melis Sezen, verdiği pozlarıyla güzelliğini gözler önüne serdi.


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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Melis Sezen
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