Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen banyodan paylaştı, sosyal medya yıkıldı!

Kanal D’nin çok izlenen Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle yıldızı parlayan genç oyuncu Melis Sezen, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Instagram’da 1 buçuk milyona yakın takipçisi olan Melis Sezen, takipçilerine sık sık fotoğraf paylaşıyor. Melis Sezen son olarak da sosyal medyada banyoda karşısında verdiği pozla dikkatleri üzerine çekti.

Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen, oyunculuk performansıyla olduğu kadar güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Melis Sezen, verdiği pozlarıyla güzelliğini gözler önüne serdi.



