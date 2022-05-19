Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'e Gülşen'den hediye! "Göğsünü gere gere..."

Eski MHP Milletvekili Ahmet Çakar'ın oyuncu Melis Sezen’in Altın Kelebek Ödül töreninde giydiği kıyafete dair söylediği sözler günlerce konuşuldu ve büyük tepki çekti. Eski vekil açıklamasında “Bu Sadakatsiz adlı dizide oynayan bir kız var. Adını filan bilmem. Geçen gün bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok” ifadesini kullandı.

Melis Sezen'e günlerce destek mesajı yağdı. Son olarak Gülşen de Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'e yüzü olduğu markanın yeni koleksiyonundan bir hediye gönderdi.

Gülşen'in Sezen'e gönderdiği hediyedeki not eski vekile bir gönderme olarak algılandı.

Gülşen hediyesine "Göğsüne gere gere giymen dileğiyle" notunu yazdı.

Melis Sezen ise bu notu "Bayıldım" notuyla takipçileriyle paylaştı.





