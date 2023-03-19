Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'e yoğun ilgi! İspanyol hayranları peşini bırakmadı!

Melis Sezen, İspanya'da düzenlenen Malaga Film Festivali'ne katıldı. Festival'e katıldığı anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncunun İspanya'da oldukça popüler olduğu anlaşıldı.

10 Mart’ta başlayan film festivaline davet edilen Melis Sezen, şıklığıyla göz doldurdu. Kırmızı halıda hayranlarıyla buluşan Sezen, Tuvana Büyükçınar imzalı kostümü taşıdı.

İSPANYA'DA ÇOK POPÜLER

Sadakatsiz dizisinde Volkan'ın eşi Derin'i canlandıran Melis Sezen, İspanya'da oldukça popüler. Sadakatsiz dizisi İspanyol izleyiciler tarafından oldukça sevildi. Malaga Film Festivali'ne katılan Sezen, Törene gelen hayranlarıyla tek tek fotoğraf çektirdi.

Gördüğü ilgi karşısında oldukça mutlu olan Melis Sezen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla, görmeye gelen hayranlarına teşekkür etti.

Melis Sezen, dünyaca ünlü Vanity Fair dergisinin davetiyle Malaga Film Festivali’nde boy gösterdi.

